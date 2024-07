„Je to brutálna vec, som najlepší Európan. Pre Slovensko je to veľké,“ povedal Richard Tury po súťaži v streete (foto)

Mega spokojný

29.7.2024 (SITA.sk) - "Ľudia sa normálne splašili. Na iných súťažiach by to fakt stačilo na Top 3," také boli prvé slová slovenského reprezentanta v skejtbordingu Richarda Turyho po finále disciplíny street na olympijských hrách v Paríži.V úplnom centre francúzskej metropoly na svetoznámom Place de la Concorde hneď vedľa neprehliadnuteľného obelisku sa 31-ročný Košičan nestratil v silnej konkurencii a skončil na vynikajúcej piatej priečke.V istých okamihoch dokonca atakoval medailové pozície. "Veril som, že to bude pódium, ale svet sa zbláznil alebo splašil vesmír a dopadlo to tak ako to dopadlo," uviedol neskôr.Medzi novinárov prišiel s obrovským úsmevom, bol neskutočne šťastný. "Je to brutál. Len tak tak som sa dostal do finále a v prvom rade som veľmi šťastný, že som v ňom bol. Tam to 'padalo' a ani som si nestihol uvedomiť, že je finále. Po semifinále som mal len 40 minút a zrazu bum, prvá jazda hotovo, druhá jazda vylepšená a olympiáda bola za mnou," opisoval pondelkové popoludnie.Ako sám povedal, s piatym miestom je "mega spokojný". "Predviedol som maximum, to čo som 'drtil' celé dva roky. Niekde by to stačila na Top 3 určite a tu zrazu ľudia ustáli triky, ktoré v živote nikdy ani v tréningu nedávali. Vyradili ma z pódia, ale myslím si, že piate miesto je úžasné, som mega šťastný," pokračoval.Jeho olympijský debut sa pritom mohol skončiť už v semifinále, v ktorom mu spočiatku nevychádzali pripravené triky."Neviem prečo, ale v semifinále som kazil. Veril som však, že to, čo som dal tréningu, v Dubaji v 45 stupňoch, tak neexistuje, že to nedám. A bum, podarilo sa," komentoval svoje pocity zo záveru semifinále.Počas pondelkového popoludnia spaľovalo parížske ulice teplo. Pre slovenského skejtbordistu to však bolo niečo všedné. "Mne prišlo, že je úplne normálne počasie, ale videl som, že niektorí z tepla nevládali," prezradil.Už do osemčlenného finále sa Richard Tury dostal ako jediný Európan. V ňom za sebou dostal súperov z Brazílie, Argentíny aj Kanady. Pred ním skončili len dvaja Japonci a dvaja Američania."Je to brutálna vec, som najlepší Európan. Pre Slovensko je to veľké," myslí si.Šťastie z piatej priečky z Turyho sršalo. "To, čo som ukázal vo finále, to bolo maximum, čo som chcel predviesť. S tým som spokojný. Mal som v zásobe ešte jeden trik, ale toľko bodov by mi to nedalo. Budem sa opakovať, ale toto by na dosť veľa súťažiach stačilo na Top 3. Nemôžem byť sklamaný, lebo som zo seba vydal maximum. Nešiel som na istotu, ale úplne na hranu. Piate miesto na mojej prvej olympiáde, pričom som bol jeden z najstarší. Je to pekná motivácia makať do Los Angeles 2028," poznamenal.Slovenského reprezentanta potešila aj skutočnosť, že vynikajúcim výkonom a výsledkom umlčal neprajníkov."Čo som videl reakcie na internete, tak veľa ľudí tento šport dosť odcudzuje. Mnohí to komentovali, že sem idem iba tak. Je som nechcel vyhlasovať, že idem na medailu. V prvom rade som si to chcel užiť a nedostať sa pod tlak. Myslím si, že som zavrel ústa ľuďom, ktorí vo mňa neverili a odcudzujú skejtbording. Je to šport na vrcholovej úrovni a nie je zábava padať na tom skejte. Je to ako keby človek dostal 'do držky' a postavíte sa idete znovu na ten istý trik a dostať zase. Musíte byť tak odolní voči pádom, fyzicky aj mentálne, musíte znášať takú bolesť, to si mnoho ľudí nevie ani predstaviť," dodal.Finálový boj Richarda Turyho sledoval z tribúny aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini a skejtbordista spod Tatier ho v hľadisku videl. "Je to najväčší boss, že bol na skejtbording," vyhlásil Tury na adresu hlavy štátu.