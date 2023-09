Djokovič vo finále US Open zdolal Medvedeva a prekonal rekord Sereny (video+foto)

Hrali sa iba tri sety

11.9.2023 (SITA.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič si rozšíril zbierku grandslamových titulov vo dvojhre na 24, čím o jeden prekonal rekord Američanky Sereny Williamsovej v ich počte v modernej ére.Tridsaťšesťročná staronová svetová jednotka dosiahla štvrté celkové prvenstvo na US Open v New Yorku, keď v nedeľňajšom finále zdolala Rusa Daniila Medvedeva 6:3, 7:6 (5), 6:3.Djokovič odplatil Medvedevovi prehru z finále vo Flushing Meadows spred dvoch rokov, pre ktorú prišiel o šancu ovládnuť všetky podujatia „veľkej štvorky" v jednom roku.Pre 27-ročného Rusa to však bolo jediné úspešné grandslamové finále z doterajších piatich, vo zvyšných štyroch utrpel po dve prehry s Djokovičom a Španielom Rafaelom Nadalom Djokovič v aktuálnej sezóne nechýbal vo finále grandslamového turnaja ani raz, tituly získal na Australian Open aj Roland Garros v Paríži a vo finále londýnskeho Wimbledonu podľahol Španielovi Carlosovi Alcarazovi . Celkovo triumfoval na tretine zo 72 grandslamov, na ktorých sa od roku 2005 zúčastnil.„Nikdy som si nemyslel, že sa niečo také stane. V ostatných rokoch som však cítil, že mám šancu zapísať sa do histórie. Prečo ju nevyužiť, keď je k dispozícii?" povedal rodák z Belehradu o 24. grandslamovom titule v kariére, ktorým vyrovnal zápis Margaret Courtovej.Djokovičov tréner Goran Ivanisevič označil tento počin svojho zverenca za „jeden z najväčších úspechov v histórii celého športu".Srbský tenista sa podľa jeho slov ešte nechystá odísť do športového dôchodku. „Chcem pokračovať, stále sa cítim dobre a mám podporu od môjho tímu aj rodiny. Stále dokážem hrať na takej vysokej úrovni a víťaziť na najväčších turnajoch. Nechcem odísť, kým som ešte na vrchole," vyhlásil 24-násobný grandslamový šampión. Okrem štyroch titulov na US Open získal desať na Australian Open, sedem vo Wimbledone a tri na Roland Garros