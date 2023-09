Nemecko bude mať nového trénera, Flickovi sa stal osudným zápas s Japonskom

Náhradu zatiaľ nemajú

Len tri víťazstvá

11.9.2023 (SITA.sk) - Tréner nemeckej reprezentácie futbalistov Hans-Dieter Flick napokon doplatil na nepresvedčivú hru aj výsledky z ostatných mesiacov. Nemecká futbalová federácia (DFB) odvolala z funkcie 58-ročného víťaza Ligy majstrov z roku 2020 s Bayernom Mníchov deň po sobotňajšej prehre 1:4 s Japoncami v prípravnom zápase vo Wolfsburgu. Bol to už o piaty duel bez prerušenia, v ktorom Nemci nezvíťazili, pričom v týchto stretnutiach inkasovali až 13 gólov..Nemci aktuálne ťahajú šnúru troch prehier, pred Japoncami nestačili ani na výbery Kolumbie a Poľska. Tlak na kouča Flicka rástol, keďže už o deväť mesiacov sa práve v Nemecku uskutočnia majstrovstvá Európy a v domácom prostredí by "nationalelf" chceli ukončiť šnúru neúspechov na vrcholných turnajoch. Na ostatných dvoch majstrovstvách sveta totiž nepostúpili zo základnej skupiny a na predchádzajúcich ME vypadli v osemfinále.Flick po sobotňajšej prehre veril, že zostane na lavičke mužstva. Podporu mu vyjadril aj kapitán Ilkay Gündogan . Nový kormidelník zatiaľ nie je známy, v utorňajšom prípravnom dueli proti Francúzom v Dortmunde bude viesť Nemcov trojica Rudi Völler, Sandro Wagner, Hannes Wolf."Pred blížiacimi sa domácimi ME sa potrebujeme naladiť s optimizmom a sebavedomím. Pre mňa osobne bolo toto rozhodnutie jedno z najťažších počas pôsobenia vo funkcii," povedal o odvolaní Flicka prezident DFB Bernd Neuendorf Vlani na svetovom šampionáte Nemci podľahli Japoncom 1:2 a aj táto prehra sa podpísala pod to, že nemecký výber chýbal v Katare vo vyraďovacej časti. Za ostatných 12 mesiacov dosiahli Nemci z jedenástich duelov iba tri víťazstvá. Počas minulého týždňa sa dokonca na televízne obrazovky dostal dokument, podľa ktorého sa Flickovi nepodarilo "naladiť" s hráčmi na rovnakú vlnu počas vlaňajších MS a sťažoval sa najmä na nedostatočnú podporu z domova.