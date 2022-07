Djokovič vyhral Wimbledon štvrtýkrát za sebou. Je to tak trochu boh, skonštatoval po finále Kyrgios (video+foto)

Djokovič prekonal viacero prekážok

11.7.2022 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič naďalej zostáva šampiónom grandslamového Wimbledonu. Už 35-ročný rodák z Belehradu v nedeľňajšom finále dvojhry mužov zvíťazil nad Austrálčanom Nickom Kyrgiosom 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3).Na tráve All England Clubu triumfoval po štvrtý raz za sebou, pričom celkovo má na konte už sedem wimbledonských prvenstiev.„Zakaždým je to pre mňa čoraz významnejšie a výnimočnejšie. Vždy to v mojom srdci bol a bude ten najvýnimočnejší turnaj. Ten, ktorý ma motivoval a inšpiroval, aby som začal hrať tenis v malom horskom stredisku v Srbsku, kde moji rodičia prevádzkovali reštauráciu," povedal Djokovič po skončení finálového stretnutia.Proti Kyrgiosovi musel Djokovič prekonať viacero prekážok - únavu zo semifinále i Kyrgiosove tromfy ako dobré podanie, nečakané údery i „nezastaviteľný“ jazyk.Austrálčan, ktorý do finále postúpil bez boja, keďže jeho semifinálový súper Rafael Nada l pre zranenie nenastúpil, bol v úvodnom sete aktívnejší. V ďalšom priebehu sa však prejavili väčšie skúsenosti i túžba Djokoviča, ktorý Kyrgiosa zdolal až na tretí pokus - vo wimbledonskom finále.„Mal som štyri alebo päť rokov a videl som Petea Samprasa vyhrať Wimbledon 1992. Poprosil som otca a mamu, aby mi kúpili raketu. Moja prvá predstava spojená s tenisom bola tráva a Wimbledon. Vždy som sníval, že sem raz prídem, budem hrať na tomto kurte a získam túto trofej,“ poznamenal Djokovič.Pre Srba to bolo rekordné 32. grandslamové finále, pripísal si v ňom 21. víťazstvo. Viac grandslamových titulov má na konte iba Španiel Nadal (22).Djokovič sa nedeľňajším triumfom odpútal od Švajčiara Rogera Federera , ktorý má rovnú dvadsiatku grandslamových trofejí. Djokovič mal za sebou tri grandslamové sklamania. Vlani na US Open prehral vo finále a prišiel tak o možnosť skompletizovať kalendárny Grandslam.Začiatkom tohto roka ho na Australian Open nenechali hrať, pretože nesplnil podmienku organizátorov týkajúcu sa očkovania proti ochoreniu COVID-19 . A minulý mesiac na Roland Garros vypadol vo štvrťfinále s Nadalom. Kyrgios sa mohol stať prvým nenasadeným mužským šampiónom vo Wimbledone od roku 2001, keď to dokázal Chorvát Goran Ivaniševič - súčasný Djokovičov kouč.„Je to tak trochu boh, nebudem klamať," povedal Kyrgios, keď sa ho po finálovom stretnutí opýtali na Djokoviča. „Myslel som si, že som hral dobre... Pre mňa osobne to bolo úžasných pár týždňov. Pre mňa, môj tím, myslím si, že sme všetci vyčerpaní, odohrali sme toľko tenisu. Po tomto určite potrebujem zaslúženú dovolenku. S týmto výsledkom som naozaj spokojný, je pravdepodobne najlepší v mojej kariére,“ vyhlásil Kyrgios, ktorého doterajším grandslamovým maximom bola štvrťfinálová fáza.