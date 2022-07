Nová wimbledonská šampiónka Rybakinová trávi prestávky medzi turnajmi na Slovensku

Hlboký výdych po poslednej loptičke

Stopka pre Rusov a Bielorusov

11.7.2022 (Webnoviny.sk) - Novou wimbledonskou šampiónkou sa stala kazašská tenistka Jelena Rybakinová . Dvadsaťtriročná hráčka v sobotňajšom finále zvíťazila nad Tunisankou Ons Jabeurovou v troch setoch 3:6, 6:2, 6:2 a zaznamenala najväčší úspech vo svojej doterajšej kariére.Po poslednej loptičke si zhlboka vydýchla. Podišla k sieti, aby podala ruku súperke, a pridala hanblivý úsmev. Neponúkla žiadne výkriky radosti, skoky do vzduchu či pád na trávu. „Musím ju naučiť, ako poriadne oslavovať," skonštatovala jej finálová protivníčka.Rybakinová, ktorá si pauzy medzi turnajmi vypĺňa tréningovým procesom na Slovensku, vybojovala premiérovú veľkú tenisovú trofej pre jej adoptívnu krajinu - Kazachstan. Narodila sa síce v Moskve, no pred štyrmi rokmi sa rozhodla pre zmenu občianstva.Počas turnaja bola Rybakinová témou viacerých rozhovorov i v kontexte toho, že na podujatí nemohli štartovať tenisti z Ruska a Bieloruska pre pokračujúcu ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine „Nevybrala som si, kde sa narodím. V Kazachstane mi verili a veľmi ma podporovali," poznamenala Rybakinová. Keď sa jej novinári opýtali, aká bude reakcia jej rodičov na tento triumf, odvetila: „Pravdepodobne budú veľmi hrdí."Zdolaná finalistka Jabeurová bola po stretnutí sklamaná. Mohla sa stať prvou hráčkou z arabského sveta i Afriky s triumfom vo Wimbledone. Spočiatku sa finálový duel vyvíjal v jej prospech, no v neskoršom priebehu už na Rybakinovú nestačila.„Od začiatku roka som sa sústredila na tento turnaj. Ale nebolo mi to súdené. Určite sa však vrátim a ešte vyhrám nejaký grandslamový turnaj," skonštatovala 27-ročná Jabeurová.