Djokovič zaútočí na svoj 11. triumf na Australian Open, neskôr chce aj Golden Slam

Pohodové tréningy

Útok na Golden Slam

13.1.2024 (SITA.sk) - Útok Novaka Djokoviča na jedenásty titul vo dvojhre mužov na Australian Open v Melbourne dostal pred pár dňami trhlinu v podobe zranenia zápästia, na ktoré sa 36-ročný Srb posťažoval počas nedávnej tímovej súťaže United Cup.Vo štvrťfinále tam podľahol Austrálčanovi Alexovi de Minaurovi dvakrát 4:6 a vravel, že bolesti tohto typu pociťuje už dlhší čas.Na prahu Australian Open však fenomenálny srbský fenomén hlási, že je zdravotne v poriadku. „Moje zápästie je v poriadku. Mal som dosť času dať sa dokopy a moje tréningy v poslednom čase boli pohodové. V danej chvíli všetko vyzerá oukej," povedal Djokovič deň pred začiatkom úvodného grandslamového turnaja roka.Djokovičove rekordy už dlhší čas presahujú hranice tenisu a aj pri svojej devätnástej účasti v Melbourne Parku má najvyššie ambície. Prípadný jedenásty titul a 25. grandslamový by boli ďalším historickým posunutím rekordných zápisov.V Melbourne neprehral od osemfinále v roku 2018, keď v troch setoch nestačil na Kórejčana Čong Hjona. Odvtedy bral iba turnajové tituly s výnimkou roku 2022, keď ho ako nezaočkovaného proti ochoreniu COVID-19 austrálske úrady nepustili na súťažné dvorce. Aktuálne tam naťahuje sériu 28 víťazstiev.Prvý titul v Melbourne získal Djokovič v roku 2008. V 1. kole dvojhry bude už v nedeľu jeho súperom 18-ročný Chorvát Dino Prizmič, ktorému patrí v rebríčku 178. priečka a účasť v hlavnej súťaži si vybojoval v kvalifikácii. Pre Djokoviča by to mal byť dobrý súper na rozbeh nielen v Austrálii, ale aj celej sezóne, v ktorej chce zaútočiť na tzv, Golden Slam, čiže víťazstvá na všetkých štyroch grandslamových turnajoch plus olympijských hrách v Paríži.„Môžem potvrdiť, že je to môj cieľ v tomto roku. Dúfam, že to rozbehnem podobne ako často v minulosti, teda turnajovým titulom na Australian Open. Melbourne je moje obľúbené miesto, ale o tom už asi po tých rokoch nemusím nikoho presviedčať," skonštatoval Djokovič, ktorý väčšinu svojich úspechov dosiahol pod vedením slovenského trénera Mariána Vajdu