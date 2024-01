Kilde v rýchlosti 145 km/h vyletel z trate a mal ťažký pád, Shiffrinovej partnera do nemocnice odvážal vrtuľník (video+foto)

13.1.2024 (SITA.sk) - Nórsky zjazdár Aleksander Aamodt Kilde pre pád nedokončil sobotňajší zjazd v rámci Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní vo švajčiarskom Wengene.Kilde v rýchlosti 145 km/h vyletel z trate tesne pred cieľom a odhodilo ho do ochranného oplotenia. Podľa prvých informácií si dvojnásobný držiteľ veľkého glóbusu za celkový triumf v SP vážne poranil pravú nohu a po zdĺhavom ošetrení priamo v cieľovom priestore ho vrtuľníkom previezli do nemocnice.Dlhodobý partner líderky ženského svetového pohára Mikaely Shiffrinovej urobil chybu v nájazde do záverečnej sekcie v tvare písmena S a nezvládol následnú ľavotočivú zákrutu.Deň predtým skončil v super G tretí a vo štvrtok bol tretí aj v skrátenom zjazde na slávnom Lauberhorne. A to aj napriek tomu, že v predchádzajúcich dňoch hlásil zdravotné problémy s dýchaním. Zo svojich 21 víťazstiev vo svetovom pohári Kilde dosiahol dva práve vo Wengene. Pred dvoma rokmi tam triumfoval v zjazde a pred rokom v super G.