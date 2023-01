Djokovič získal 10. titul v Melbourne, v počte grandslamových trofejí sa dotiahol na rekordéra Nadala

Najväčšie víťazstvo v jeho živote

Dotiahol sa na Nadala

29.1.2023 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič sa stal víťazom dvojhry mužov na úvodnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne . Ako štvrtý nasadený zvíťazil v nedeľňajšom finále nad trojkou „pavúka“ Grékom Stefanosom Tsitsipasom 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5) a pripísal si na konto jubilejný desiaty singlový titul v Melbourne Parku.Tridsaťpäťročný rodák z Belehradu Djokovič neporušil finálovú tradíciu na Australian Open. Premiérovo bol vo finále tohto turnaja už v roku 2008 a hneď ho aj vyhral. Neskôr to isté zopakoval v rokoch 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 a 2023. Vlani sa na turnaji nepredstavil, pretože ho austrálske úrady vyhostili z krajiny pre nezrovnalosti týkajúce sa výnimky z očkovania proti ochoreniu COVID-19.„Chcem povedať, že to bol jeden z najnáročnejších turnajov, aké som kedy v živote hral, vzhľadom na okolnosti. Minulý rok som nehral, tento rok som sa vrátil. Chcem poďakovať všetkým ľuďom, vďaka ktorým som sa cítil vítaný, vďaka ktorým som sa cítil pohodlne, že som v Melbourne, že som v Austrálii. Toto je pravdepodobne, povedal by som, najväčšie víťazstvo v mojom živote,“ vyhlásil Djokovič.Djokovič vo štvrtej hre úvodného setu brejkol súpera a prvé dejstvo napokon zvládol v pomere 6:3. V druhom sete si obaja finalisti strážili svoj servis, a tak ho musel „rozlúsknuť“ až tajbrejk. V ňom Tsitsipas ani raz neviedol a Djokovič v ňom zvýšil svoje šance na celkový úspech.V úvode tretieho setu si hráči navzájom „ukradli“ podanie, no neskorší priebeh ponúkol vyrovnaný tenis. Grék však opäť nezvládol tajbrejk, v ktorom Djokovič premenil na víťazstvo v poradí tretí mečbal.Srb sa v nedeľu dotiahol na Rafaela Nadala v počte titulov na turnajoch „veľkej štvorky“. Rovnako ako španielsky „matador“ ich má momentálne na konte 22. Okrem toho sa vďaka víťazstvu v Melbourne vyšvihne na líderskú pozíciu vo svetovom rebríčku. Ak by v nedeľňajšom finále prehral, novou svetovou jednotkou by bol Tsitsipas.Grék sa predstavil vo svojom druhom grandslamovom finále. V oboch prípadoch prehral s Djokovičom. Predtým naňho nestačil na Roland Garros v Paríži v roku 2021, hoci vtedy viedol už 2:0 na sety. „Je to najväčší hráč, aký kedy držal tenisovú raketu,“ zložil Tsitsipas poklonu finálovému súperovi.