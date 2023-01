Vlhová v nedeľu v Špindlerovom Mlyne za najlepšími zaostala, slalom nevyhrala ani Shiffrinová

aktualizované 29. januára 2022, 13:51



Vlhová za víťazkou zaostala

Dürrová vyfúkla víťazstvo aj Shiffrinovej

Zostáva líderkou Svetového pohára

29.1.2023 (Webnoviny.sk) -Slovenskej reprezentantke Petre Vlhovej nevyšiel nedeľňajší slalom v rámci pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v českom Špindlerovom Mlyne.Dvadsaťsedemročná Liptáčka bola po prvom kole šiesta, no v druhej jazde sa nevyhla chybe a napokon obsadila až 13. priečku. Na víťaznú Nemku Lenu Dürrovú mala v cieli manko 2,24 s.„Urobila som chyby, v prvom aj druhom kole. Potom to, samozrejme, nestačí. Nebudem hovoriť, čo sa mi odohráva v hlave. Mrzí ma to, taký je šport. Tento víkend mi to nevyšlo. Oddýchnem si však, načerpám sily a budem sa snažiť dobre pripraviť na majstrovstvá sveta,“ povedala Vlhová pri mikrofóne JOJ Šport.V Špindlerovom Mlyne napokon zvíťazila Nemka Lena Dürrová, za ktorou Vlhová zaostala o 2,24 s.„Chvíľočku mi to trvalo, ale potom som zariskovala. Spravila som menšie chybičky, ale v závere som do toho dala všetko. Boli to dobré preteky,“ uviedla v prvej reakcii po pretekoch podľa JOJ Šport 31-ročná rodáčka z Mníchova.Tá vyfúkla víťazstvo Američanke Mikaele Shiffrinovej , na ktorú sa v nedeľu upierali všetky oči. Shiffrinová viedla po prvom kole, ale nakoniec skončila druhá, keď za Dürrovou zaostala o šesť stotín sekundy. Na vyrovnanie absolútneho rekordu Švéda Ingemara Stenmarka , ktorý v minulosti nazbieral 86 víťazstiev vo SP, si tak bude musieť počkať minimálne do najbližších pretekov.Shiffrinovú môže tešiť aspoň skutočnosť, že nedeľňajším druhým miestom si zabezpečila malý krištáľový glóbus za tohtosezónne výsledky v slalome. Dosiaľ nazbierala v tejto disciplíne 785 bodov a Švajčiarka Wendy Holdenerová spoločne s Vlhovou, ktoré majú na konte zhodne po 530 bodov, ju už nemôžu predstihnúť, keďže v rámci SP sa do konca sezóny uskutočnia už len dva slalomy - vo švédskom Aare a andorrskom Soldeu.„Cítim sa dobre. Nebolo jednoduché tu lyžovať. Vedela som, ze Lena má veľmi dobrú formu a lyžuje rýchlo. Najviac som spokojná s tým, že mám ďalšie pódium a taktiež malý glóbus. Už sme veľakrát hovorili o tomto mieste. Prežívam na ňom výnimočné emócie a rada sa sem vraciam,“ poznamenala Shiffrinová.Shiffrinová je zároveň líderkou v celkovom hodnotení Svetového pohára. Dosiaľ získala 1697 bodov. Druhá je momentálne Vlhová (966) a tretia pozícia patrí Švajčiarke Lare Gutovej-Behramiovej (906).