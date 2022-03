Djokoviča už nebude brzdiť chýbajúci doklad o očkovaní, zúčastní sa na Roland Garros

Djokovič na Australian Open chýbal

Pracovný rozchod s Vajdom

4.3.2022 (Webnoviny.sk) - Z dôvodu zlepšujúcej sa epidemickej situácie vo Francúzsku by sa v krajine mali zmierniť pravidlá týkajúce sa očkovania, čo by mohlo bývalej svetovej tenisovej jednotke Novakovi Djokovičovi otvoriť cestu na antukový vrchol sezóny Roland Garros v Paríži.Francúzsky premiér Jean Castex vo štvrtok oznámil, že od 14. marca sa ľudia nebudú musieť preukazovať dokladom o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 pri vstupe na verejné miesta ako sú športové štadióny, či reštaurácie.“Situácia sa zlepšuje vďaka nášmu spoločnému úsiliu. Splnili sme podmienky na novú fázu zmiernenia opatrení. Od pondelka 14. marca pozastavíme uplatňovanie očkovacieho preukazu,“ uviedol Jean Castex.Ak sa obmedzenia opäť nezvýšia, je šanca, že by sa Djokovič mohol zúčastniť na druhom grandslamovom turnaji v sezóne. Na ten prvý Australian Open v Melbourne mu neumožnili vstup, keďže bol po právnom spore pre jeho chýbajúce očkovanie deportovaný z Austrálie.Minulý mesiac sa pre BBC vyjadril, že je ochotný vynechať aj zvyšné veľké turnaje, ak budú vyžadovať očkovanie od hráčov. Novak Djokovič vyhral antukový "French Open" dvakrát - v rokoch 2006 a 2021.Nové pravidlá umožnia 34-ročnému tenistovi predstaviť sa aj na špičkovom antukovom turnaji v Monte Carle v apríli. Srb prišiel minulý týždeň o status svetovej jednotky, keď na pomyselný tenisový trón prvýkrát v kariére zasadol Rus Daniil Medvedev Djokovič pred pár dňami oznámil aj pracovný rozchod so slovenským trénerom Mariánom Vajdom , na ktorom sa dohodli už po skončení vlaňajšej sezóny. Spolu vybojovali 20 grandslamových titulov, čím sa z Vajdu stal najúspešnejší tréner tenisovej histórie.Djokovič však medzitým prišiel o post spoločnej historickej jednotky na turnajoch "veľkej štvorky", keďže v Melbourne ho ziskom 21. titulu na GS predstihol Španiel Rafael Nadal