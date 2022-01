Djokovičovi opäť odobrali víza, jeho účasť na Australian Open je ohrozená

Djokovič sa opäť obrátil na súd

Verejný záujem je na prvom mieste

Tenistovi hrozí definitívna stopka

Prípad rozdelil tenisový svet

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Šanca srbského tenistu Novaka Djokoviča zahrať si na Australian Open 2022 sa opäť o čosi znížila. Austrálčania mu na základe rozhodnutia ministra pre prisťahovalectvo Alexa Hawkeho už po druhý raz odobrali víza pre nezrovnalosti v cestovných dokladoch.Djokovič ako nezaočkovaný vstúpil na austrálsku pôdu so špeciálnou zdravotnou výnimkou na základe toho, že v decembri prekonal koronavírus . Úradníci však našli v jeho žiadosti o výnimku procesné chyby, preto mu opätovne odobrali víza s hrozbou deportácie z krajiny.Tridsaťštyriročný Belehradčan sa môže znova obrátiť na súd s právnou výzvou na zotrvanie v krajine. Na vyriešenie svojho "cestovného" problému však má už len dva dni.V pondelok sa v Melbourne začne úvodný grandslamový turnaj sezóny, kde chce Djokovič obhajovať celkové víťazstvo a pridať do zbierky rekordný 21. titul z turnajov tzv. veľkej štvorky. Ak sa mu to podarí, stane sa historicky najúspešnejším tenistom a o jeden titul sa vzdiali dvojici veľkých rivalov Rogerovi Federerovi a Rafaelovi Nadalovi."Využil som svoju právomoc a zrušil víza pánovi Djokovičovi z dôvodu verejného záujmu a dobrých mravov. Našou úlohou je starostlivo chrániť územie krajiny a v tomto prípade ide o vstup nezaočkovaného človeka v dobe pandémie COVID-19. Pri rozhodovaní som zvážil informácie z ministerstva vnútra, pohraničných síl aj od pána Djokoviča," uviedol minister Hawke.Podľa austrálskych médií Djokovičovi právnici tušili takýto vývoj udalostí a toto rozhodnutie okamžite napadnú na súde. V sobotu by mala svetová jednotka absolvovať ďalší pohovor s imigračnými úradníkmi.Ak na súde s odvolaním neuspeje, bude to definitívna stopka v prípade jej účasti na AO 2022. Djokovič bude musieť odletieť z Austrálie a zrejme dostane aj trojročný zákaz vstupu.Obyvatelia Austrálie a najmä tí z Melbourne zažili jedny z najtvrdších opatrení v boji proti šíreniu koronavírusu. Museli podstúpiť prísny a dlhý lockdown a ešte aj týždne po skončení konkrétnej pandemickej vlny nemohli žiť podľa svojich predstáv. Prípad Djokovič rozdelil nielen tenisový svet na dva veľké tábory.Na jednej strane mu mnohí odborníci aj z radov bývalých či súčasných tenistov vyčítajú, že sa nenechal zaočkovať a spôsobil tým celý problém. Na druhej strane má za sebou veľkú skupinu podporovateľov nielen z rodného Srbska, ktorí v Djokovičovi a jeho postojoch vidia bojovníka za ľudské práva proti mocným tohto sveta.