Schmidhoferová sa vzdala účasti na ZOH v Pekingu, mala náročné posledné týždne a na lyžovanie sa necíti

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Rakúske ženské zjazdové lyžovanie prišlo o jednu z možných účastníčok ZOH v Pekingu. Špecialistka na rýchlostné disciplíny Nicole Schmidhoferová sa rozhodla dobrovoľne vycúvať z boja o účasť pod piatimi kruhmi v Číne.Po zranení kolena spred roka sa stále necíti dostatočne pripravená, vo štvrtok sa nezúčastnila na prvom meranom tréningu pred sobotňajším zjazdom Svetového pohára v stredisku Altenmarkt-Zauchensee."Necítila som sa na to, aby som absolvovala takýto strmý začiatok zjazdu. Posledné týždne boli pre mňa náročné. V hlave mám stále obavy zo skokov a kompresií a s takými myšlienkami nie je dobré ísť do pretekov," uviedla Nicole Schmidhoferová pre ORF.Majsterka sveta v super G z roku 2017 zo St. Moritzu má v pláne vyskúšať aspoň túto disciplínu, sobotňajší zjazd už definitívne zrušila. "V nedeľu odjazdím super G a ak sa budem cítiť dobre, pôjdem do toho znova. Zatiaľ som nehovorila s trénermi, je to moje osobné rozhodnutie. Stratené sebavedomie sa aspoň takto pokúsim získať naspäť," vysvetlila 32-ročná rodáčka z Korutánska.Na budúci týždeň sú na programe ženského Svetového pohára preteky v talianskej Cortine d'Ampezzo, odkiaľ si Schmidhoferová v minulosti priviezla dve druhé aj dve tretie miesta v zjazde a super G. Verí, že sa tam 'nakopne' k lepším zajtrajškom. Olympiádu však definitívne odpísala."Potrebujem jazdiť dobre vo dvoch disciplínach a momentálne ťažko zvládam čo len jednu. Medaila z olympijských hier mi bude v zbierke chýbať, v Pekingu by som však aj tak reálne nemohla o ňu bojovať. Myslím si, že medaily tam budú iné ašpirantky," doplnila Schmidhoferová, ktorá je štvornásobná víťazka pretekov vo Svetovom pohári.