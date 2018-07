DK SFZ zastavila činnosť 20 osobám, otvorila prípad Gešnábela

Na snímke vpravo prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik a vľavo manažér integrity futbalu Peter Dedík, ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 13. júla (TASR) - Slovenský futbalový zväz (SFZ) informoval verejnosť na oficiálnej webovej stránke o ďalších faktoch v súvislosti s prípadom manipulácie stretnutí v súťažiach riadených Stredoslovenským futbalovým zväzom (SsFZ), ako aj o pokračovaní prípadu manipulácie stretnutí v republikových súťažiach.uviedol SFZ.Manipulácie stretnutí boli organizované najmä za účelom výhry zo športových dôvodov, nie v súvislosti so stávkovaním. Nižšie uvedené zápasy boli manipulované funkcionármi domácich klubov, ktorí boli počas policajnej akcie zadržaní a rovnako ako rozhodcovia a delegáti stretnutí sú obvinení z trestného činu športovej korupcie.Konkrétne obvinenia z manipulácie sa týkajú týchto zápasov:1. TJ Santrio Láza – FK Obec Lubeník 8:0 2017/18 hraný 22. 4. 20182. TJ Tatran Krásno nad Kysucou – MŠF Format Martin 2:22017/18 hraný 28. 4. 20183. TJ Sklotatran Poltár – FK Šalková 5:0 2017/18 hraný 5. 5. 20184. ŠK Závažná Poruba – FK Slovan Trsten 3:1 2017/18 hraný 3. 6. 20185. TJ Baník Kalinovo – OFK Teplička nad Váhom 3:2 2017/18 hraný 10. 6. 20186. MŠK Tisovec – ŠK Partizán Čierny Balog 3:1 2017/18 hraný 15. 6. 2018Na základe informácií od NAKA odovzdalo oddelenie integrity SFZ podnet disciplinárnej komisii SFZ, ktorá začala 12. júla 2018 disciplinárne konanie a predbežným ochranným opatrením pozastavila dočasne činnosť týmto členom SFZ - rozhodcom, delegátom a funkcionárom: František Bán, Ladislav Pásztor, Ľubomír Bulla, Oliver Doval, Rastislav Gonda, Milan Dolník, Ján Grenčík, Vladimír Ľupták, Ľubomír Konečný, Stanislav Kučera, Vladimír Kosec, Michal Chudý, Dávid Šimonovič, Ján Majsniar, Štefan Bálint, Róbert Kolka, Juraj Randlisek, Pavel Beťko, Radovan Baník a Dezider Ferenc.Vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní bude naďalej prebiehať paralelne s disciplinárnym konaním.Disciplinárna komisia SFZ v súvislosti s týmto prípadom začala 12. júla 2018 disciplinárne konanie voči týmto futbalovým klubom: TJ Santrio Láza, TJ Tatran Krásno nad Kysucou, TJ Sklotatran Poltár, ŠK Závažná Poruba, TJ Baník Kalinovo a MŠK Tisovec.V prípade preukázania uvedených obvinení bude SFZ presadzovať princíp nulovej tolerancie, čím zároveň reflektuje predpisy FIFA, UEFA i svoje vlastné aj pri vyvodení osobnej zodpovednosti konkrétnych osôb pri dokázaní viny, vrátane adekvátneho postihu.Senát disciplinárnej komisie SFZ pre ochranu integrity súťaže začal disciplinárne konanie voči hráčovi MFK Ružomberok Róbertovi Gešnábelovi a zároveň mu uložil predbežné ochranné opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti do doriešenia prípadu. Jeho prípad sa týka podozrenia z manipulácie prípadne pokusu o manipuláciu zápasov FC ViOn Zlaté Moravce z dôvodu výhry v stávkovaní:1. FC Vion Zlaté Moravce – AS Trenčín 0:2 2016/2017 hraný 1. 4. 20172. FC Vion Zlaté Moravce – ŽP Šport Podbrezová 1:0 2017/2018 hraný 23. 9. 20173. FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Vion Zlaté Moravce 3:3 2017/2018 hraný 9.12.2017doplnil SFZ.