Rozhodcovia vítajú VAR, Kružliak: Určite je to na prospech

Na archívnej snímke rozhodca Ivan Kružliak. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 13. júla (TASR) - Futbaloví rozhodcovia vítajú zavedenie videoasistentov (VAR) a nevnímajú ich ako zásah do svojej autority. Novinka debutuje na majstrovstvách sveta v Rusku a predovšetkým v prvej fáze šampionátu bola často v akcii.Vo vyraďovacej časti už v porovnaní so stretnutiami v skupinách ubudlo situácií, v ktorých zohral VAR hlavnú úlohu. Bývalý anglický rozhodca Howard Webb to považuje za pozitívny vývoj.zdôraznil arbiter finále MS 2010 pre TSN.Využívanie opakovaných záberov je vo viacerých odvetviach už roky samozrejmosť, no vo futbale čakalo pre konzervatívne riadenie pravidiel na šancu dlhšie.povedal slovenský arbiter Ivan Kružliak pre TASR.Videoasistentov považuje za prospešných nielen pre tímy a fanúšikov, ale aj pre kolegov na trávniku:VAR zasiahol najmä spočiatku turnaja do diania viackrát, než Kružliak predpokladal:Neznamená to však alibi. Medzinárodný výbor pre pravidlá futbalu (IFAB) zadefinoval, že konečný verdikt je zakaždým na hlavnom arbitrovi, hoci:Najlepší fortunaligový arbiter uplynulých štyroch sezón sa s novinkou stretol na vlaňajších MS hráčov do 20 rokov v Kórejskej republike, kde bol v pozícii náhradného rozhodcu:Podľa hodnotenia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) bola prvotná úspešnosť VAR na šampionáte 99,3 percenta.Tridsaťštyriročný Kružliak dostal v minulej sezóne LM dôveru v dvoch stretnutiach skupinovej fázy (FC Liverpool - NK Maribor a Manchester City - Feyenoord Rotterdam) a pravidelne figuruje v dueloch Európskej ligy. Na MS 2018 sú videoasistenti z radov rozhodcov, takže po prípadnom zavedení VAR do európskych súťaží by sa funkcia mohla ujsť aj Slovákovi:O čosi vzdialenejšie je používanie VAR v najvyššej slovenskej súťaži.dodal Kružliak.