DKV BOX EUROPE teraz umožňuje platby mýta na mostoch v Dánsku a Švédsku

Univerzálna palubná jednotka od DKV je odteraz akceptovaná aj pre platby mýta na mostoch Storebælt (Dánsko) a Øresund (Švédsko)



O spoločnosti DKV Mobility

23.2.2023 (SITA.sk) -DKV Mobility, popredná európska platforma B2B pre platby a riešenia na cestách, teraz umožňuje platiť mýto na škandinávskych mostoch Storebælt a Øresund pomocou palubnej jednotky DKV BOX EUROPE.DKV BOX EUROPE v súčasnosti pokrýva 16 mýtnych systémov v 13 európskych krajinách. Palubnú jednotku je možné rýchlo nainštalovať a uviesť do prevádzky vďaka technológii "plug and play". Konfigurácia a aktualizácie sa uskutočňujú vzduchom prostredníctvom mobilnej siete."Zavedením tejto služby sme urobili ďalší dôležitý krok na našej ceste k zjednodušeniu a zautomatizovaniu platby mýta pre našich klientov a k pokrytiu najdôležitejších tranzitných trás v Európe jediným zariadením," hovorí Jérôme Lejeune, generálny riaditeľ divízie mýtnych a refundačných služieb v spoločnosti DKV Mobility.Pomocou palubnej jednotky DKV BOX EUROPE možno platiť mýto v Belgicku, Bulharsku, Francúzsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Španielsku, Švajčiarsku a Taliansku. Okrem toho umožňuje platiť mýto za tunely Warnow (Nemecko), Herren (Nemecko) alebo Liefkenshoek (Belgicko) a najnovšie aj za používanie mostov Storebælt (Dánsko) a Øresund (Švédsko).DKV Mobility je popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách s takmer deväťdesiatročnou históriou a cieľavedomým rastom. So servisným kartami DKV Mobility môže zhruba 301 000 aktívnych zákazníkov tankovať a nabíjať svoje vozidlá v najväčšej akceptačnej sieti pre rôzne druhy pohonov v Európe. Zahŕňa okolo 63 000 konvenčných čerpacích staníc, približne 413 000 dobíjacích miest a 20 000 staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Zároveň ponúka služby zaisťujúce mobilitu vrátane servisu vozidiel na približne 30 000 servisných miestach alebo inovatívne digitálne riešenia. V rámci finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vratky DPH. DKV Mobility vygenerovala v roku 2021 so svojimi 1 700 zamestnancami transakcie vo výške 12 miliárd EUR a tržby 492 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. https://www.dkv-mobility.com/cz/ Informačný servis