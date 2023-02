Je pre vás elektronika vzdialeným vesmírom? So službou CHYTRART sa v nej šikovne zorientujete

CHYTRART – chytrá rada v každej predajni skladom

Služby RÝCHLART a DOPRAVART sú jednotkou v obľúbenosti

Tvárou DATARTu je Richart

23.2.2023 (SITA.sk) - Predajca elektroniky DATART predstavil v septembri 2021 komunikačný koncept založený na nosných službách, ktoré ponúkajú svojim zákazníkom. Zabehnutý RÝCHLART a DOPRAVART doplnil vo februári 2023 CHYTRART a obohatil tak komunikačné portfólio špecializovaného obchodníka s elektronikou.DATART svoje komunikačné linky neustále rozširuje v spolupráci s reklamnou agentúrou WMC Grey – autorom kreatívneho nápadu, ktorý vtipnou formou predstavuje hlavné piliere služieb. Takto vznikol aj CHYTRART, s ktorým elektrošpecialista vstúpil do ATL a online priestoru.Nechajte si poradiť od elektrošpecialistov vo všetkých dvadsiatich predajniach DATART na Slovensku a vyberte si ten najlepší spotrebič, ktorý splní vaše očakávania. V rámci CHYTRARTu vám poskytnú kvalitné a zrozumiteľné poradenstvo a odpovedia na všetky otázky, ktoré vás zaujímajú. V predajni máte možnosť si produkt pozrieť alebo si ho vyskúšať a rovnako získať radu od odborníkov aj v oblasti úsporných spotrebičov alebo vám odporučia ďalšie vhodné služby či príslušenstvo."CHYTRART je o ľudskom prístupe a zrozumiteľnej komunikácii, presne tak, ako to hovoríme našim zákazníkom – spolu nájdeme to najlepšie riešenie. Vážime si každého zákazníka rovnako ako aj prácu našich elektrošpecialistov. Práve na týchto hodnotách staviame náš biznis," hovorí marketingová manažérka DATARTu Sabina Boudová.Okrem CHYTRARTu sú v ponuke stálice RÝCHLART DOPRAVART . Kvalita, s ktorou DATART poskytuje tieto služby, sa odzrkadľuje v ich obľúbenosti. "Službu RÝCHLART si pochvaľuje veľa našich zákazníkov. Vďaka vyzdvihnutiu online objednávky zadarmo si môžu zákazníci užívať svoj obľúbený produkt už do 30 minút od objednania. Často je v predajni pripravený aj skôr. DOPRAVART je služba, ktorá uľahčí nákup každému. Objednaný výrobok vynesieme aj na 10. poschodie, nainštalujeme ho a odvezieme vám starý spotrebič na ekologickú likvidáciu. Robíme všetko pre to, aby bola značka DATART vnímaná v očiach zákazníkov ako skutočný elektrošpecialista, ktorý im ponúkne nielen širokú škálu sortimentu, ale pre nich bude aj zárukou kvalitných služieb," dopĺňa Boudová.V reklamných spotoch vystupuje hlavná postava Richart, ktorá sprevádza diváka vo vesmíre či horskom prostredí podobne, ako elektrošpecialisti sprevádzajú zákazníkov širokou ponukou DATARTu a pomáhajú im nájsť to najlepšie riešenie. Richart zábavne vyzdvihuje hodnoty značky, z ktorých vychádzajú vlajkové služby DATARTu. "Cieľom bolo posilniť osobitosti značky tak, aby jasne a zároveň zábavne vypovedali o hodnotách, na ktorých DATART dlhodobo stavia." uzatvára Boudová.DATART, popredný český a slovenský predajca elektroniky, neustále pracuje na rozširovaní predajnej siete, skvalitňovaní svojich služieb a e-shopu.Informačný servis