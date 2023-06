DKV Mobility a Andamur začínajú dlhodobé strategické partnerstvo

Spoločnosť DKV Mobility získala väčšinový podiel v španielskej spoločnosti Road Solution PRO, S.L., dcérskej spoločnosti Andamur zameranej na palivové karty



Vzájomná spolupráca podporí stratégiu rastu oboch spoločností



O spoločnosti DKV Mobility

O spoločnosti Andamur

DKV Mobility, popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách, sa spojila so spoločnosťou Andamur, popredným poskytovateľom služieb pre cestnú dopravu v Španielsku. Tento krok je v súlade so stratégiami rozvoja a rastu oboch spoločností. DKV Mobility získava väčšinový podiel v dcérskej spoločnosti Road Solution PRO, S.L., ktorá zabezpečuje všetky činnosti spoločnosti Andamur v oblasti palivových kariet, riešení pre mýto a refundácie dane z pridanej hodnoty. Vďaka tomuto partnerstvu spoločnosť DKV Mobility ďalej posilní svoju pozíciu na španielskom trhu a rozšíri svoju zákaznícku základňu. Okrem toho podporí aj stratégiu rastu spoločnosti Road Solution PRO, S.L. a ďalší rozvoj a rozširovanie obchodnej divízie odpočívadiel spoločnosti Andamur"Andamur sa môže pochváliť pozoruhodnou históriou rastu. Spoločnosť začala svoju činnosť v roku 1987 s tromi zamestnancami a vyvinula sa na etablovaného hráča na španielskom trhu s viac ako 700 partnerskými stanicami. Sme hrdí na to, že sme akcionármi jej spoločnosti Road Solution PRO, S.L. Teraz máme príležitosť uzavrieť dlhodobé strategické partnerstvo s rodinou López Sánchez, aby sme spoločne urobili ďalší krok k úspešnej budúcnosti," hovorí Marco van Kalleveen, generálny riaditeľ spoločnosti DKV Mobility."Som presvedčený, že kladieme základy spoločnej budúcnosti, ktorá prinesie ešte viac úspechov. DKV Mobility a Andamur vyznávajú rovnaké hodnoty a zabezpečia, aby sa kvalita služieb zákazníkom a dôvera budovaná po desaťročia udržala a ďalej posilňovala. Sme radi, že môžeme spojiť sily s európskym trhovým lídrom," dodáva Miguel Ángel López Sánchez, generálny riaditeľ spoločnosti Andamur.Obe strany sa dohodli, že celková cena tejto transakcie nebude zverejnená. Spolupráca podlieha schváleniu príslušných orgánov na ochranu hospodárskej súťaže.DKV Mobility je popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách s takmer deväťdesiatročnou históriou a cieľavedomým rastom. So servisným kartami DKV Mobility môže zhruba 314 000 aktívnych zákazníkov tankovať a nabíjať svoje vozidlá v najväčšej akceptačnej sieti pre rôzne druhy pohonov v Európe. Zahŕňa okolo 64 000 konvenčných čerpacích staníc, približne 468 000 dobíjacích miest a 20 000 staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Zároveň ponúka služby zaisťujúce mobilitu vrátane servisu vozidiel na približne 31 000 servisných miestach alebo inovatívne digitálne riešenia. V rámci finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vratky DPH. DKV Mobility vygenerovala v roku 2022 so svojimi 1 900 zamestnancami transakcie vo výške 17 miliárd EUR a tržby 621 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility.Andamur je rodinná, profesionálna a priateľská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na poskytovanie služieb pre cestnú dopravu. Jej poslaním je maximalizovať ziskovosť dopravcov, spĺňať prísne požiadavky a nadväzovať pevné kontakty s jednotlivcami, rodinami, vodičmi a firmami. Spoločnosť Andamur sa špecializuje na poskytovanie komplexných služieb prepravcom na ich trasách po celej Európe. V Španielsku ponúka osem odpočívadiel a viac ako 700 partnerských staníc na dôležitých medzinárodných dopravných tepnách. Značku Andamur tvoria dve spoločnosti: Road Solution PRO, S.L., v ktorej má DKV Mobility väčšinový podiel a ktorá predáva vlastné palivové karty pre profesionálnu cestnú dopravu, riešenia pre mýto a vratky dane z pridanej hodnoty, a GP Límite Andamur, S.L., ktorej 100 % vlastníkom je rodina López Sánchez, ktorá vlastní značku a odpočívadlá a je zodpovedná za rozširovanie siete v Európe.