Automatické sklady: Kľúč k efektívnosti a konkurenčnej výhode moderných firiem

15.6.2023 (SITA.sk) -V dnešnom dynamickom a konkurenčnom podnikateľskom prostredí je efektívne riadenie logistiky priam kľúčovým faktorom pre úspech. Ak hľadáte možnosti, ako získať konkurenčnú výhodu a zvýšiť svoju efektivitu, riešením môže byť implementácia automatických skladových systémov. Tieto inovatívne technológie ponúkajú množstvo výhod. Vysoké materiálové toky, pripravenosť na výkyvy v objednávkach, sezónne špičky a skracovanie dodacích lehôt. To sú len niektoré z dôležitých benefitov automatizácie.Automatické sklady zohrávajú významnú úlohu v moderných logistických systémoch. Jednou z kľúčových výhod je zvýšenie rýchlosti skladovania a vychystávania tovaru. Automatické paletové sklady a sklady drobných súčiastok spájajú regálový systém, softvér a rôzne typy žeriavových zakladačov do kompaktného skladového systému. To umožňuje rýchle efektívne vyskladňovanie a uskladňovanie tovaru bez potreby manuálneho zásahu. Tým sa minimalizujú chyby a zrýchľuje celý proces od prijatia tovaru až po jeho expedíciu.Ďalšou nepopierateľnou výhodou automatických skladov je aj zvýšenie kapacity skladovacích priestorov. Vďaka maximálnemu využitiu dostupnej výšky skladovacích regálov a možnosti skladovania tovaru vo viacerých hĺbkach regálov môžete výrazne zvýšiť svoju skladovaciu kapacitu bez rozšírenia fyzického priestoru. Týmto spôsobom sa optimalizujú náklady na prenájom alebo výstavbu nových skladových priestorov.Vďaka rýchlosti a efektivite majú automatické sklady vysoký výkon aj pri viaczmenovej prevádzke (nepretržitej prevádzke). Táto výhoda je preto dokonalým riešením na zlepšenie vašej konkurencieschopnosti.Implementácia automatického skladu má pozitívny vplyv i na pracovnú silu vo firme. Zamestnanci sú odbremenení od manuálnych, stereotypných úloh, ktoré nahrádzajú automatizované systémy. Tým sa otvára priestor pre kvalifikovanejšie a strategické úlohy, ktoré pridávajú väčšiu hodnotu pre spoločnosť. Zamestnanci sa môžu tak zamerať na dôležitejšie úkony, ako je optimalizácia procesov, plánovanie zásob, analýza dát a zlepšovanie logistických stratégií.Automatické sklady sú vhodné tiež pre trojzmenné prevádzky. Vaše podnikanie tak neohrozí nedostatok pracovnej sily či prípadná absencia zamestnancov (PN, čerpanie dovoleniek a podobne).Okrem týchto výhod automatických skladov by sme nemali zabúdať ani na aspekty bezpečnosti. Tieto systémy sú vybavené bezpečnostnými funkciami, ako sú senzory pre detekciu prekážok, minimalizujú riziko nehôd a zranení zamestnancov. Poskytujú tiež presný prehľad o pohybe tovaru a zaznamenaných udalostiach, čo umožňuje riešiť v skladoch potenciálne problémy.Pred investíciou do automatických skladov je potrebné zvážiť, či sú pre tento druh skladov vytvorené vhodné podmienky, ako je napríklad možnosť stavby do výšky cez 25 metrov, stabilné zloženie nosičov nákladu, definovateľné materiálové toky a zmenovosť operatívy.Automatické sklady si nájdu uplatnenie tam, kde sa vyžaduje trojzmenná, prípadne nepretržitá prevádzka. Sú vhodné pre výrobný segment ako sklady vstupných surovín, či naopak pre skladovanie hotových výrobkov. V týchto prípadoch sa naplno prejavia ich výhody voči konvenčným typom skladovania. Ako bolo spomenuté vyššie, dokážu vyriešiť situácie s nedostatkom pracovných síl, potencionálne výpadky z dôvodov PN a odpadá tiež potreba navýšiť počet operátorov jednotlivých pracovných zmien z dôvodu výkyvov objemov výroby a podobne.Naopak, tam kde sa vyskytujú veľké množstvá rozdielnych typov nosičov nákladu a ide o jednozmennú prevádzku, nie je tento typ skladu pre zákazníkov výhodou.V súčasnej dobe sa technológie vyvíjajú rýchlo a podnikateľské prostredie sa stáva čoraz náročnejším. Preto je dôležité držať krok s trendmi a inováciami. Implementácia automatického skladového systému je jednou z kľúčových investícií, ktorá umožňuje dosiahnuť efektívnejšiu a konkurencieschopnejšiu logistiku. Príkladom je firma Continental Automotive Systems Slovakia , ktorá využila výhody automatického skladového systému od spoločnosti Jungheinrich a zaznamenala výrazné zlepšenie vo svojich logistických procesoch.Dobrým príkladom je aj uvedenie priekopníckeho typu automatického skladového riešenia pre drobný tovar, zastupujúceho novú generáciu systémov, Automatické sklady od Jungheinrich sú preukázaným a spoľahlivým dlhodobým riešením, ktoré pomohlo mnohým podnikom zlepšiť svoju logistiku a dosiahnuť výrazné úspory. Nezostávajte pozadu a investujte do automatizácie, aby ste sa posunuli na vyššiu úroveň.Informačný servis