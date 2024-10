DKV Mobility rozširuje spoluprácu s českou sieťou ČEPRO. Dopravcovia môžu tankovať na ďalších 75 staniciach

Akceptačná sieť DKV Mobility sa v Českej republike rozrastie o 75 staníc siete RoBin OIL



Spolupráca so spoločnosťou ČEPRO sa tak rozšíri zo súčasných 209 staníc EuroOil na viac ako 280 staníc



O spoločnosti DKV Mobility

22.10.2024 (SITA.sk) -Spoločnosť DKV Mobility , popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách, najnovšie rozšírila svoju akceptačnú sieť o 75 čerpacích staníc ČEPRO RoBin OIL . DKV Mobility tak ponúka prístup do kompletnej siete českého štátneho distribútora pohonných hmôt, ktorý okrem siete RoBin OIL prevádzkuje aj 209 čerpacích staníc EuroOil."Sme radi, že môžeme našim zákazníkom ponúknuť možnosť tankovať na ďalších čerpacích staniciach ČEPRO v kvalite, ktorú oceňujú v sieti EuroOil. Rovnako ako u ostatných partnerov, aj na týchto staniciach nakupujú naši zákazníci palivo za výhodné, vopred ohlasované ceny. Môžu tak lepšie plánovať svoje tankovanie a udržať svoje náklady na pohonné hmoty pod kontrolou," hovorí Lukáš Ondráček, riaditeľ slovenskej a českej pobočky DKV Mobility."Vďaka spolupráci so spoločnosťou DKV Mobility môžeme ponúknuť naše vysokokvalitné aditivované palivá ďalším zákazníkom. Verím, že ocenia aj naše nové palivo so stopercentným obsahom HVO pod obchodnou značkou HVO XTL na čerpacích staniciach EuroOil Antošovice pri Ostrave alebo RoBin OIL v Kladne (časť Dřín) a Vysočanoch pri Chomutove," dodáva Jan Duspěva, generálny riaditeľ spoločnosti ČEPRO.Karta DKV spoločnosti DKV Mobility umožňuje bezhotovostné platby na 68 000 čerpacích staniciach a 823 000 miestach na nabíjanie. Zákazníci si môžu akceptačné miesta pohodlne vyhľadať v aplikácii DKV Mobility alebo v plánovači trás v DKV Maps v rámci online zákazníckeho portálu DKV Cockpit.Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 374 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 2 500 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~68 000 konvenčných čerpacích staníc, ~823 000 verejných a poloverejných nabíjacích miest pre elektromobily a ~23 000 alternatívnych čerpacích staníc (8/24). DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 34 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2023 transakcie vo výške 17 miliárd EUR a tržby vo výške 714 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. *Všetky údaje sú k 6/2024, pokiaľ nie je uvedené inak. Viac informácií na dkv-mobility.com Informačný servis