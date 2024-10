Fico sa v Komárne stretne s Orbánom a Vučičom, hovoriť budú o nelegálnej migrácii

22.10.2024 (SITA.sk) - V Novej pevnosti v Komárne sa v utorok uskutoční samit troch krajín. Predseda slovenskej vlády Robert Fico , prezident Srbskej republiky Aleksandar Vučič a predseda vlády Maďarska Viktor Orbán sa stretnú, aby spoločne rokovali o nelegálnej migrácii Hovoriť budú o potrebe ochrany vonkajších hraníc Európskej únie , ako aj o posilňovaní regionálnej spolupráce. Spolupráca Európskej únie s krajinami západného Balkánu a osobitne so Srbskom je jedným z kľúčových faktorov na zlepšenie migračnej situácie v Európe.Jadrom tejto spolupráce sú opatrenia zamerané na posilnenie ochrany hraníc pozdĺž migračnej trasy, na podporu kapacít krajín západného Balkánu v otázke azylových či návratových konaní, ako aj zosúladenie vízovej politiky s Európskou úniou. Súčasťou delegácií budú aj ministri vnútra zúčastnených krajín.Témou samitu budú aj inovatívne riešenia na zastavenie nelegálnej migrácie do Európy.„Slovenská republika dlhodobo zastáva postoj, že nelegálnu migráciu je potrebné riešiť ešte pred hranicami Európskej únie, na čom sa zhodujú aj predstavitelia Maďarska a Srbska. Inovatívnym riešením by mohli byť externé centrá, tzv. hotspoty na spracovanie žiadostí o azyl mimo územia EÚ, ktoré aktuálne uvádza do praxe napríklad Taliansko v spolupráci s Albánskom,“ informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.