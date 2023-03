DKV Mobility spolupracuje s OMV na Slovensku

O spoločnosti DKV Mobility

21.3.2023 (SITA.sk) - Do akceptačnej siete pribudlo viac ako 100 čerpacích staníc vhodných pre osobné aj nákladné vozidlá.Spoločnosť DKV Mobility, popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách, pridala do svojej akceptačnej siete na Slovensku viac ako 100 čerpacích staníc medzinárodnej ropnej a plynárenskej spoločnosti OMV so sídlom v Rakúsku. DKV Mobility tak ponúka prístup ku kompletnej slovenskej sieti tejto značky. Čerpacie stanice sú vhodné nielen pre osobné autá, ale v drvivej väčšine aj pre nákladné vozidlá a nachádzajú sa na frekventovaných trasách. Zákazníci ich môžu vyhľadávať prostredníctvom aplikácie DKV Mobility a elektronického plánovača trás v DKV MAPS v rámci digitálneho zákazníckeho portálu DKV COCKPIT."Sme radi, že sa nám podarilo rozšíriť naše partnerstvo so spoločnosťou OMV. Takmer všetky čerpacie stanice v sieti OMV na Slovensku sú vhodné pre nákladné vozidlá, takže najmä našim zákazníkom v sektore nákladnej dopravy môžeme odteraz ponúknuť ešte väčšiu flexibilitu a pohodlie," hovorí Sven Mehringer, výkonný riaditeľ pre energetiku a služby pre vozidlá v spoločnosti DKV Mobility"Vďaka partnerstvu so spoločnosťou DKV Mobility sprístupníme našu kompletnú sieť servisných staníc ešte širšiemu okruhu zákazníkov, čo je výhodné pre obe strany. Tešíme sa na úspešnú spoluprácu," hovorí Alina Raducu, vedúca oddelenia kariet spoločnosti OMV.DKV Mobility ponúka prístup k najväčšej nezávislej akceptačnej sieti v Európe s približne 63 000 čerpacími stanicami.DKV Mobility je popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách s takmer deväťdesiatročnou históriou a cieľavedomým rastom. So servisným kartami DKV Mobility môže zhruba 301 000 aktívnych zákazníkov tankovať a nabíjať svoje vozidlá v najväčšej akceptačnej sieti pre rôzne druhy pohonov v Európe. Zahŕňa okolo 63 000 konvenčných čerpacích staníc, približne 413 000 dobíjacích miest a 20 000 staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Zároveň ponúka služby zaisťujúce mobilitu vrátane servisu vozidiel na približne 30 000 servisných miestach alebo inovatívne digitálne riešenia. V rámci finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vratky DPH. DKV Mobility vygenerovala v roku 2021 so svojimi 1 700 zamestnancami transakcie vo výške 12 miliárd EUR a tržby 492 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. https://www.dkv-mobility.com/cz/ Informačný servis