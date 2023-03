Sú skvelou súčasťou tímu! V Tescu našli pracovné uplatnenie ľudia s Downovým syndrómom

21.3.2023 (SITA.sk) -Spoločnosť Tesco si uvedomuje, že zdravotne znevýhodnení ľudia potrebujú viac než len bezbariérový prístup, potrebujú aj príležitosť kariérne rásť a kultúru podpory na pracovisku. Začleňovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením je jedným z pilierov stratégie Tesca v oblasti diverzity a inklúzie. Podľa údajov zo Správy v oblasti diverzity a inklúzie za rok 2022 ažtvoria ľudia so zdravotným znevýhodnením. Výrazne tak prekračuje zákonnú povinnosť zamestnávať aspoň 3,2 % ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou."U nás je vítaný každý bez rozdielu. Kolegovia a kolegyne so zdravotným znevýhodnením robia naše prostredie rozmanitým a ľudskejším. Každým dňom viac a viac zlepšujú atmosféru v obchode, prinášajú radosť medzi kolegov a kolegyne, pomáhajú uvedomiť si, ktoré hodnoty sú naozaj dôležité. Z práce sa veľmi tešia a ich pracovnú náplň nastavujeme podľa ich potrieb. Týmito pozitívnymi príkladmi, dúfam, dokážeme inšpirovať aj mnohých ďalších," hovoríNajdlhšie v Tescu pôsobí, ktorá ešte v roku 1988 nastúpila do OD Prior v Banskej Bystrici a pracuje na pozícii asistent predaja pekárne. "Práca ma veľmi baví, mám rada svoj kolektív a našich zákazníkov. Som šťastná, že som toľko rokov súčasťou Tesca," hovorí dlhoročná kolegyňa. Napriek svojej zmenenej pracovnej schopnosti zvláda Katarína svoju úlohu v pekárni vynikajúco a kolegovia jej ochotne pomáhajú pri všetkom, čo robí.pracuje v hypermarkete Tesco Košice nad Jazerom na 15-hodinový pracovný úväzok. Jej prítomnosť v obchode robí všetkých ľudí lepšími. Neustále sa usmieva, miluje poriadok, má zmysel pre detail a veľkú chuť pracovať a patriť do pracovného kolektívu. Ako sama hovorí, to, že môže pracovať v Tescu, je jej veľký splnený sen. Andrea žije aktívny život rovnako ako jej rovesníci. Vyštudovala špeciálnu strednú školu, pravidelne chodí do chránenej dielne, pracovala v kaviarni, s rodinou cestuje na dovolenky do rôznych krajín. Tiež sa venuje teakwondu, v ktorom žne úspechy. Koncom minulého roka získala na tréningu ocenenie Športovec roka za úspechy na súťažiach a reprezentáciu svojho klubu.Sen o vlastnej práci sa splnil aj, ktorí od minulého roka tiež pracujú v Tescu. Dva dni v týždni po dve hodiny vykladá Marek nápoje a Nikola pripravuje textil v sklade. Do práce ich zatiaľ vozia rodičia, avšak postupne sa budú učiť zvládnuť cestu do práce sami. Zapojenie sa do práce je pre nich veľkým krokom k samostatnosti.pracuje v supermarkete Tesco v Nitre. Dopĺňa tovar do políc, aby bol ľahko dostupný zákazníkovi a pri nákupe ihneď viditeľný. Prešla procesom zaškolenia a v niektorých činnostiach jej každý deň pomáha kolegyňa – pracovná asistentka Daniela. Kolegovia a kolegyne si ju veľmi obľúbili a prispôsobili sa špecifikám jej fungovania v práci. Do kolektívu priniesla nadhľad a humor. Neraz si od Mariety vypočujú "Som šťastná" pri posedení pri kávičke alebo "To je ale binec" pri nástupe na pracovnú zmenu.Tesco na Slovensku je súčasťou viacerých iniciatív, ktorých. Reťazec je súčasťou národného projektu, ktorý pomáha ľuďom, ktorí počas života utrpeli úraz alebo nehodu, ktorá spôsobila ich zdravotné znevýhodnenie a zmenu pracovnej schopnosti. Taktiež sa zapojil do iniciatívy pracovného portálu Profesia s názvom, ktorej ambíciou je pomôcť zamestnávateľom aj uchádzačom o prácu so začleňovaním a prekonaním prvotných bariér. Zároveň sa Tesco zapojilo aj do programuktorý prináša novú cestu pre zmysluplnú spoluprácu medzi zamestnávateľmi, komunitnými partnermi, školami a kariérnymi poradcami. Spoločnými silami si dávajú za cieľ zvýšiť zamestnanosť ľudí so zdravotným znevýhodnením na otvorenom trhu práce.Informačný servis