DKV Mobility vstupuje do aliancie ChargeUp Europe s cieľom podporiť rozvoj nabíjacej infraštruktúry

O spoločnosti DKV Mobility

8.6.2023 (SITA.sk) -DKV Mobility, popredná európska platforma B2B pre platby a riešenia na cestách, sa pripojila k aliancii ChargeUp Europe. Aliancia sídli v Bruseli a zastupuje sektor infraštruktúry pre nabíjanie elektrických vozidiel. Celkovo 27 členov tohto odvetvia spolupracuje na rýchlom a efektívnom zavádzaní nabíjacej infraštruktúry v Európe. Členovia ChargeUp Europe pôsobia v 27 členských štátoch EÚ a spravujú akceptačnú sieť s celkovým počtom 500 000 nabíjacích miest."Zo vstupu do aliancie ChargeUp Europe máme radosť. Teší nás, že môžeme prispieť k úspešnému prechodu na elektromobilitu v Európe našimi odbornými znalosťami a najlepšími možnými dodávateľskými riešeniami orientovanými na zákazníka," hovorí Christopher Schäckermann, vedúci divízie eMobility v spoločnosti DKV Mobility."V aliancii ChargeUp Europe vítame DKV Mobility ako spoločnosť, ktorá konzekventne rozširuje svoju celkovú ponuku na nabíjanie elektrických vozidiel v celej Európe. Prijatím DKV Mobility do ChargeUp Europe ešte viac posilňujeme naše odborné znalosti a hlas zastupujúci firemné vozové parky," dodáva Lucie Mattera, generálna tajomníčka ChargeUp Europe.DKV Mobility poskytuje riešenia na mieru pre nabíjanie elektrických vozidiel, a to od nabíjacej infraštruktúry cez plánovanie až po poradenstvo a inštaláciu. Výsledkom je kompletná ponuka transparentných služieb pre zásobovanie elektromobilmi - na cestách, doma aj v práci. DKV Mobility prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti GreenFlux ponúka akceptačnú sieť 468 000 nabíjacích miest v celej Európe.GreenFlux ako súčasť spoločnosti DKV Mobility významne prispieva k urýchleniu výstavby nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v Európe. Platforma SaaS (Software-as-a-Service; softvér ako služba) spoločnosti GreenFlux umožňuje prevádzkovateľom nabíjacích miest a poskytovateľom služieb nabíjania prevádzkovať a rozširovať svoje nabíjacie siete a služby pre vodičov. Spoločnosti DKV Mobility a GreenFlux spoločne urýchľujú prechod na nákladovo efektívnu a udržateľnú mobilitu budúcnosti.DKV Mobility je popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách s takmer deväťdesiatročnou históriou a cieľavedomým rastom. So servisným kartami DKV Mobility môže zhruba 314 000 aktívnych zákazníkov tankovať a nabíjať svoje vozidlá v najväčšej akceptačnej sieti pre rôzne druhy pohonov v Európe. Zahŕňa okolo 64 000 konvenčných čerpacích staníc, približne 468 000 dobíjacích miest a 20 000 staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Zároveň ponúka služby zaisťujúce mobilitu vrátane servisu vozidiel na približne 31 000 servisných miestach alebo inovatívne digitálne riešenia. V rámci finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vratky DPH. DKV Mobility vygenerovala v roku 2022 so svojimi 1 900 zamestnancami transakcie vo výške 17 miliárd EUR a tržby 621 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility.Informačný servis