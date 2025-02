DKV Mobility zaradila do svojej ponuky nabíjacie stanice Migrol vo Švajčiarsku

Viac ako 570 nových nabíjacích bodov vo Švajčiarsku



Model "Nakúp a dobi si auto": veľká časť nabíjacích bodov sa nachádza pri supermarketoch Migros



Výkon staníc až 320 kW



O spoločnosti DKV Mobility

O spoločnosti Migrol AG

24.2.2025 (SITA.sk) -DKV Mobility, popredná platforma služieb pre medzinárodnú mobilitu, začlenila do svojej roamingovej siete nabíjacie stanice M-Charge, ktoré prevádzkuje spoločnosť Migrol, líder na švajčiarskom trhu energetických služieb. Zákazníci spoločnosti DKV Mobility tak získajú prístup k viac ako 570 nabíjacím bodom vo Švajčiarsku. Veľká časť z nich sa nachádza na parkoviskách pri supermarketoch obchodnej siete Migros, vďaka čomu môžu zákazníci pohodlne nabíjať svoje elektromobily počas nakupovania. Nabíjacie stanice ponúkajú výkon až 320 kW a sú kompatibilné s kartou DKV Card +Charge alebo aplikáciou DKV Mobility."Teší nás, že vďaka integrácii nabíjacích staníc Migrol do našej akceptačnej siete môžeme zákazníkom vo Švajčiarsku ponúknuť ešte lepšie služby. Nabíjacie body sa nachádzajú na atraktívnych miestach a našim zákazníkom poskytujú flexibilitu a komfort, keďže svoje vozidlo môžu nabíjať počas nakupovania," hovorí Sven Mehringer, generálny riaditeľ divízie Energy & Vehicle Services v spoločnosti DKV Mobility."Sme radi, že dokážeme na trhu zaujať našimi nabíjacími stanicami M-Charge a že ich spoločnosť DKV Mobility začlenila do svojej ponuky," dodáva Valentin Peter, vedúci oddelenia E-Mobility Services v spoločnosti Migrol.Migrol je dcérskou spoločnosťou zväzu spotrebných družstiev Migros. Jej podnikateľské aktivity zahŕňajú najmä prevádzku čerpacích a nabíjacích staníc, obchodov na čerpacích staniciach, ako aj predaj vykurovacieho oleja a súvisiacich služieb. Migros je aktuálne maloobchodnou skupinou s najväčším počtom verejne dostupných nabíjacích staníc vo Švajčiarsku. Zákazníci majú k dispozícii 453 nabíjacích bodov v 120 prevádzkach Migros po celom Švajčiarsku. Túto sieť v súčasnosti dopĺňa 38 čerpacích staníc Migrol so 126 nabíjacími bodmi.Nabíjacia infraštruktúra Migrol bola do akceptačnej siete DKV Mobility integrovaná pomocou softvéru od poskytovateľa GreenFlux, dcérskej spoločnosti DKV Mobility. Táto technologická firma so sídlom v Amsterdame zabezpečuje prevádzku služby DKV Mobility pre nabíjanie elektrických vozidiel a nedávno uzavrela dohodu so spoločnosťou Migrol.DKV Mobility umožňuje prístup k 893 000 nabíjacím bodom (stav k decembru 2024) a disponuje tak jednou z najrozsiahlejších sietí pre nabíjanie elektromobilov v Európe.Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 394 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 2 500 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~69 000 konvenčných čerpacích staníc, ~893 000 verejných a poloverejných nabíjacích miest pre elektromobily a ~24 000 alternatívnych čerpacích staníc. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 35 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2023 transakcie vo výške 17 miliárd EUR a tržby vo výške 714 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility.Všetky údaje sú k 12/2024, pokiaľ nie je uvedené inak.Spoločnosť Migrol AG je súčasťou skupiny Migros a patrí jej vedúce postavenie na švajčiarskom trhu v oblasti mobility a vykurovania. Migrol patrí medzi najvýznamnejších prevádzkovateľov čerpacích a nabíjacích staníc, ako aj umývacích liniek pre automobily. Okrem toho je dodávateľom vykurovacieho oleja, peliet a služieb v oblasti revízie nádrží pre firemných a súkromných zákazníkov. Poslaním spoločnosti Migrol je ponúkať zákazníkom špičkové služby prostredníctvom vývoja nových produktov a riešení.Informačný servis