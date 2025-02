Od eskalácie vojny pred tromi rokmi každé piate dieťa na Ukrajine stratilo príbuzného alebo priateľa. UNICEF varuje pred ničivou daňou, ktorú si vojna vybrala

24.2.2025 (SITA.sk) - Podľa údajov z prieskumu, ktoré dnes zverejnil UNICEF, každé piate dieťa na Ukrajine od eskalácie vojny pred tromi rokmi stratilo blízkeho príbuzného alebo priateľa."Smrť a ničenie zostávajú v životoch detí na Ukrajine už príliš dlho konštantou," uviedla výkonná riaditeľka UNICEF Catherine Russellová. "Obrovský strach a utrpenie narúšajú všetky aspekty života detí."Tretí rok plnej vojny na Ukrajine bol pre deti ešte smrteľnejší ako predchádzajúci rok. Počet detských obetí v roku 2024 vzrástol o viac ako 50 % v porovnaní s rokom 2023. Od februára 2022 prišlo o život alebo bolo zranených viac ako 2 520 detí. Skutočný počet je pravdepodobne oveľa vyšší, keďže tieto údaje zohľadňujú len detské obete overené OSN. Za posledné tri roky bolo overených viac ako 1 600 poškodených alebo zničených vzdelávacích zariadení a takmer 790 zdravotníckych zariadení.Vojna spôsobila, že deti a dospievajúci čelia hlbokým stratám a nedostatku, čo ovplyvňuje ich vývin v kritických fázach ich života.Skúsenosti z prvých troch rokov života ovplyvňujú zdravie a učenie detí počas celého života. Trojročné deti na Ukrajine však poznajú len vojnu. Rodičia uvádzajú, že sa cítia fyzicky a emocionálne vyčerpaní, čo ovplyvňuje rodinný život. Vojna narušila aj základné služby, na ktoré sa malé deti a ich rodičia spoliehajú.Obdobie dospievania je pre deti na Ukrajine tiež mimoriadne náročné. Takmer tretina dospievajúcich uviedla, že sa cítili tak smutní alebo beznádejní, že prestali vykonávať svoje obvyklé činnosti. Tieto pocity sú častejšie u dievčat.Problémy duševného zdravia detí a mladých ľudí na Ukrajine sa zhoršujú v dôsledku izolácie. Mnohé deti sústavne trávia hodiny ukryté v pivniciach, pričom im chýbajú príležitosti na socializáciu a učenie. Takmer 40 % detí študuje len online alebo prostredníctvom kombinácie prezenčnej a online výučby. Vplyv na vzdelávanie je hlboký, pričom priemerná strata vo vzdelávaní je dva roky v čítaní a jeden rok v matematike.UNICEF spolupracuje s vládou a partnermi na podpore obnovy a dlhodobého rozvoja a na podpore sociálnej súdržnosti prostredníctvom posilňovania systémov, ktoré slúžia deťom a ich rodinám. To zahŕňa zabezpečenie toho, aby systémy ochrany detí a sociálnej ochrany, zdravotníctva a vzdelávania mohli deťom poskytovať včasnú a kvalitnú základnú podporu, starostlivosť a príležitosti.Pre deti odídencov je vzdelávanie naďalej výzvou, pričom polovica detí v školskom veku v krajinách, ktoré prijímajú odídencov, nie je zapísaná do národných vzdelávacích systémov, čo ovplyvňuje ich možnosť učiť sa a komunikovať so svojimi rovesníkmi, ako aj rozvíjať základné zručnosti, ktoré budú mať rozhodujúci význam pre obnovu Ukrajiny. UNICEF naďalej spolupracuje s vládami, obcami a miestnymi partnermi na posilnení systémov, ktoré poskytujú deťom utečencov kvalitné vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a služby v oblasti ochrany."Deti musia byť vždy chránené pred dôsledkami vojny v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a právom v oblasti ľudských práv," povedala Russellová. "Deti na Ukrajine potrebujú viac než čokoľvek iné trvalý mier a možnosť naplno využiť svoj potenciál."Programy UNICEF môžete podporiť TU Informačný servis