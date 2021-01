DKV najnovšie umožňuje úhradu mýta v Maroku

O spoločnosti DKV Euro Service

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.1.2021 (Webnoviny.sk) - Poskytovateľ služieb pre mobilitu ponúka ako prvá európska spoločnosť služby v oblasti mýta na africkom kontinente.DKV Mobility, poskytovateľ služieb pre mobilitu, umožňuje s okamžitou platnosťou platbu marockého mýta bezhotovostne v režime PrePay prostredníctvom palubnej jednotky TAG JAWAZ. Príslušnú zmluvu podpísali nedávno spoločnosti DKV Mobility a Afriquia SMDC, distribútor mýtnych boxov. Sieť spoplatnených ciest a diaľnic v Maroku má dĺžku 1 750 kilometrov. Dopravcovia si môžu komfortne a jednoducho zaobstarať palubnú jednotku (OBU) na 40 predajných miestach a čerpacích staniciach pozdĺž hlavných dopravných tepien v Maroku. Mýto tak uhradia automaticky, čo im umožní používať prejazdné pruhy na mýtnych staniciach."Sme veľmi hrdí na to, že môžeme po prvý krát v histórii spoločnosti ponúknuť našim zákazníkom vyúčtovanie mýta na africkom kontinente. Vďaka tomu sme schopní obsluhovať mnohých európskych a afrických klientov, ktorí stále častejšie využívajú marockú diaľničnú sieť pre nákladnú dopravu," hovorí Jérôme Lejeune, generálny riaditeľ divízie mýta v spoločnosti DKV. "DKV udržuje so spoločnosťou Afriquia SMDC dlhoročné partnerstvo v oblasti palív. Teší nás, že môžeme teraz naše partnerstvo pre podporu mobility rozšíriť aj na oblasť mýta.""Ako líder na trhu s ropnými produktami a plynom v Maroku máme radosť z toho, že sa naše partnerstvo s DKV rozšírilo nad rámec akceptácie karty DKV pri nákupe palív v našej sieti čerpacích staníc. Ponuka mýtnych boxov a ich nabíjanie pre zákazníkov DKV je ďalším prirodzeným krokom vpred, ktorý nám umožní maximalizovať ich spokojnosť s komplexnými službami od jedného poskytovateľa," dodáva Elbaghdadi, generálny riaditeľ spoločnosti Afriquia SMDC.DKV Euro Service je jedným z popredných poskytovateľov služieb v oblastiach mobility pre dopravný a logistický priemysel. Už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 180 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY. Spoločnosť je zastúpená v 45 krajinách, zamestnáva viac ako 1 200 pracovníkov po celej Európe a v roku 2019 dosiahla obrat 9,9 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 4,2 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 230 000 zákazníkov. Tento rok bola karta DKV vyhlásená po šestnásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet. Viac informácií na www.dkv-euroservice.com/cz Informačný servis