DKV spúšťa prevratnú digitálnu telematiku pre dopravcov

17.8.2020 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť DKV Mobility, popredný poskytovateľ služieb pre mobilitu, v nedávno zverejnenej Správe o korporátnej zodpovednosti hovorí o pôsobení v nových segmentoch trhu, ochrane životného prostredia a vzťahoch so zamestnancami a celou spoločnosťou.DKV zároveň aktuálne prináša viacero riešení, ktoré redukujú dopad na životné prostredie aj náklady dopravcov.DKV Mobility od založenia firmy Charge4Europe - spoločného podniku spoločností innogy a DKV - dôsledne urýchľuje rozvoj najväčšej európskej siete nabíjacích staníc pre elektromobily a hybridné vozidlá. Dodávateľská sieť pre elektricky poháňané vozidlá v súčasnosti zahŕňa už 80 000 nabíjačiek a do konca roka 2020 sa plánuje rozšíriť na viac ako 120 000. DKV ako poskytovateľ služieb pre mobilitu ponúka okrem verejných nabíjacích staníc tiež produkty a služby pre nabíjanie doma (@Home) alebo v práci (@work).DKV celkovo do siete, ktorú pokrýva vlastnými palivovými kartami, každoročne zapája až 5 000 nových čerpacích staníc. Pritom sa intenzívne zameriava na čerpacie stanice ponúkajúce okrem konvenčných palív aj alternatívne palivá, akým je napríklad skvapalnený zemný plyn LNG (Liquefied Natural Gas).V júni 2020 DKV v rámci posilňovania digitalizácie uviedlo na trh komplexný telematický systém DKV LIVE s výkonnou digitálnou platformou založenou na real-time dátach. DKV LIVE pomáha dopravcom znižovať emisie CO2 prostredníctvom hospodárnej jazdy, ekonomicky riadeného tankovania a transparentnosti celého dodávateľského reťazca. Nástrojmi slúžiacimi naplneniu týchto cieľov sú služby Track & Trace (sledovanie polohy vozidla) a Estimated Time of Arrival (ETA - približný čas príchodu). Službu DKV LIVE spustili do prevádzky v Nemecku, na Slovensku a v Čechách sa pripravuje pilotná prevádzka.DKV sa v rámci svojej organizácii ešte viac zameriava na trvalú udržateľnosť. Marc Erkens bude od 1. septembra 2020 vedúcim nového oddelenia trvalej udržateľnosti a novej mobility. Spoločne s predstavenstvom bude interne aj externe podporovať trvalú udržateľnosť a urýchľovať realizáciu stratégie "Lead in Green", na základe ktorej sa chce DKV stať popredným poskytovateľom trvalo udržateľných produktov vo svojom odvetví.DKV zostavilo správu prvýkrát na základe medzinárodne uznávaného štandardu GRI. Poskytovateľ služieb pre mobilitu tiež stanovuje smer vývoja v oblasti trvalej udržateľnosti svojou stratégiou a personálnym obsadením. Správa je k dispozícii na stiahnutie na webe DKV DKV Euro Service je jednou z vedúcich servisných spoločností v oblastiach logistiky a cestnej prepravy, ktorá už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 100 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY SERVICES Group. Skupina je zastúpená v 42 krajinách, zamestnáva okolo 1 000 pracovníkov po celej Európe a v roku 2018 dosiahla obrat 8,6 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 3,7 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 200 000 zákazníkov. V rovnakom roku bola karta DKV vyhlásená po pätnásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet.Viac informácií o témach v oblasti trvalej udržateľnosti, ktorým sa venuje spoločnosť DKV Mobility, nájdete na webe DKV Informačný servis