Výška priemernej dávky nemocenského poistenia klesla o desiatky eur

17.8.2020 (Webnoviny.sk) - Výška priemernej dávky nemocenského poistenia klesla. Kým priemerná výška dávky nemocenského bola v prvej polovici júna 367,31 eura, v druhej polovici júla to bolo už len 288,31 eura.Pri dávke nemocenské (PN) od polovice apríla do polovice mája 2020 počet všetkých dávok vyplatených za sledované obdobie dosiahol rekordných 207 592.„Od polovice mája do polovice júna bolo vyplatených 177 874 dávok nemocenské a od polovice júna do polovice júla tento počet poklesol na 135 127 vyplatených dávok,“ informoval riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne Peter Višváder Sociálna poisťovňa od marca tohto roka pravidelne informuje o rekordnom počte vyplatených dávok nemocenského poistenia, predovšetkým ide o dávky nemocenské a ošetrovné. „Tento prudký nárast spôsobila mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 , pričom zvýšenie počtu vyplatených dávok sa koncentrovalo do mesiacov apríl, máj a jún tohto roka,“ konštatoval Višváder.