DKV zjednodušila firmám nefinančné vykazovanie podľa CSRD: Nový nástroj DKV Mobility Carbon Monitor poskytuje okamžitý prehľad o emisiách vozového parku

25.3.2025 (SITA.sk) -DKV Mobility, popredná platforma služieb pre medzinárodnú mobilitu, predstavila nástroj DKV Mobility Carbon Monitor, ktorý umožňuje spoločnostiam spoľahlivo analyzovať a dokumentovať emisie svojich vozových parkov. Nová služba výrazne uľahčuje vykazovanie uhlíkových emisií firemných flotíl v súlade so smernicou CSRD, ktorá od firiem vyžaduje každoročné vykazovanie informácií o udržateľnosti.Smernica EÚ vyžaduje od čoraz širšieho počtu spoločnosti, aby vykazovali vplyv svojich obchodných aktivít na životné prostredie vrátane podrobného zverejnenia svojej firemnej uhlíkovej stopy (CO2e). To je osobitne týka nákladných dopravcov a spoločností prevádzkujúcich vozové parky, ktoré sú povinné každoročne zhromažďovať spoľahlivé údaje o emisiách v súlade s požiadavkami smernice CSRD.DKV Mobility Carbon Monitor umožňuje pripravovať výročnú správu o ekvivalente emisií CO2e s podrobným prehľadom emisií vozového parku a metodikou popisujúcou východiskové dáta a spôsob výpočtu. Spoločnosti môžu túto správu použiť na splnenie svojej informačnej povinnosti a tiež v rámci auditu.Pre všetky transakcie realizované prostredníctvom platformy DKV Mobility nástroj zobrazuje príslušné emisie CO2e – bez ohľadu na to, či ide o fosílne palivo alebo elektrickú energiu. Emisie spojené s každým tankovaním paliva alebo nabíjaním sa automaticky vypočítavajú a evidujú podľa jednotlivých krajín, čo je obzvlášť dôležité pre spoločnosti s medzinárodnými aktivitami. V súlade s požiadavkami CSRD zaznamenáva DKV Mobility Carbon Monitor emisie v rámci celého životného cyklu paliva – od ťažby resp. výroby energie až po prevádzku vozidla (Well-to-Wheel)."Či už ste veľká, stredná alebo malá firma, požiadavky na prípravu správ o udržateľnosti (tzv. ESG reportov) sa zvyšujú. Pre mnohé spoločnosti to predstavuje veľkú výzvu, pretože nemajú k dispozícii nástroje na spoľahlivé vykazovanie emisií svojich vozových parkov. Avšak tie spoločnosti, ktoré majú spoľahlivé údaje o emisiách, získajú v nadchádzajúcich rokoch rozhodujúcu konkurenčnú výhodu na trhu. S DKV Mobility Carbon Monitor dávame našim zákazníkom k dispozícii praktický nástroj na vykazovanie emisií vlastného vozového parku, aby sa stali priekopníkmi vo svojom odvetví," hovorí Markus Präßl, generálny riaditeľ oddelenia Sales & Customer Success v spoločnosti DKV Mobility.Okrem výročnej správy o CO2e ponúka DKV Mobility Carbon Monitor manažérom vozových parkov a udržateľnosti prístup k podrobným informáciám o ekvivalente emisií CO2e spôsobených každým jednotlivým tankovaním alebo nabíjaním. DKV Mobility Carbon Monitor je súčasťou balíka DKV Analytics Premium, ktorý je k dispozícii v digitálnom zákazníckom portáli DKV Mobility.Aj keď sa na menšie spoločnosti nové povinnosti vykazovania ešte nevzťahujú, ich obchodní partneri môžu požadovať informácie o emisiách, napr. pri nákupe ich tovaru alebo služieb. Spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje CSRD, totiž musia vykazovať svoje emisie CO2e v celom dodávateľskom reťazci podľa prísne definovaných Európskych štandardov pre vykazovanie informácií o udržateľnosti (ESRS) vrátane logistických služieb.Európska smernica CSRD vstúpila do platnosti 5. januára 2023 a nahradila predchádzajúcu smernicu o nefinančnom vykazovaní (NRFD), pričom výrazne rozšírila jej požiadavky. Cieľom CSRD je zvýšiť zodpovednosť európskych spoločností v oblasti udržateľnosti a zaviesť záväzné štandardy vykazovania na úrovni EÚ. Tento krok približuje vykazovanie udržateľnosti ešte výraznejšie ku klasickému finančnému vykazovaniu.Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 394 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 2 500 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~69 000 konvenčných čerpacích staníc, ~893 000 verejných a poloverejných nabíjacích miest pre elektromobily a ~24 000 alternatívnych čerpacích staníc. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 35 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2023 transakcie vo výške 17 miliárd EUR a tržby vo výške 714 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Všetky údaje sú k 12/2024, pokiaľ nie je uvedené inak. Viac informácií na dkv-mobility.com Ekvivalent emisií CO2 je merná jednotka na porovnávanie a kvantifikáciu účinkov rôznych skleníkových plynov na zmenu klímy. CO2e sumarizuje rôzne skleníkové plyny v jedinej hodnote na základe ich príslušného príspevku k skleníkovému efektu v porovnaní s oxidom uhličitým CO2.Informačný servis