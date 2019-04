Dlh v zdravotníctve dosiahol takmer vyše 780 miliónov eur

Na snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 28. apríla (TASR) – Dlh v zdravotníctve na konci minulého roka dosiahol 780,99 milióna eur. Medziročne tak poklesol o 10,14 milióna eur. Najväčšie dlhy majú štátne univerzitné a fakultné nemocnice, a to 656,35 milióna eur. Vyplýva to z informácie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre vládu.píše sa v materiáli.Záväzky po lehote splatnosti 13 fakultných a univerzitných nemocníc tvoria 84 percent z celkovej hodnoty záväzkov po lehote splatnosti v celom sektore. Najväčšie dlhy majú naďalej voči dodávateľom liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, nasledujú záväzky voči Sociálnej poisťovni, daňovým úradom a zdravotným poisťovniam. Nemocnice dlžia ďalšie peniaze aj za energie či služby.MZ SR opätovne upozornilo, že náklady najväčších fakultných a univerzitných nemocníc nie sú v dostatočnej miere pokryté výnosmi od zdravotných poisťovní. Generovanie prevádzkových strát v nemocniciach negatívne ovplyvňuje verejné financie, čo aj v strednodobom výhľade predstavuje objektívne významné riziká pre verejné financie. Nemocnice čelia aj skrytému dlhu vo forme nevyhovujúcej infraštruktúry, keďže investície do tejto oblasti sú poddimenzované.skonštatovalo ministerstvo. Pripomenulo, že na zefektívnenie prevádzky nemocníc prijalo viacero opatrení. Zriadilo napríklad Úrad pre riadenie podriadených organizácií, ktorý manažuje procesy podriadených organizácií. Ustanovil systém kolektívneho rozhodovania pri riadení štátnych nemocníc prostredníctvom Rady riaditeľov, zriadil v nich aj dozorné orgány.So záväzkami po lehote splatnosti majú problémy aj zariadenia v pôsobnosti ministerstiev vnútra a obrany (27,99 milióna eur), ako aj tie delimitované na obce a vyššie územné celky a transformované na neziskové organizácie (85,94 milióna eur). Zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti vlani záväzky po lehote splatnosti nevykázali.Materiál analyzuje vývoj z hľadiska celkových záväzkov, záväzkov v lehote splatnosti a záväzkov po lehote splatnosti v roku 2018, a tempa ich rastu, respektíve poklesu. Tiež prezentuje štruktúru záväzkov po lehote splatnosti a opisuje dôležité legislatívne a ekonomické východiská, ktoré významne ovplyvnili hospodárenie zdravotníckych zariadení v roku 2018.Povinnosť informovať o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva vznikla na základe uznesenia vlády SR, ktorá o tom rozhodla v roku 2012.