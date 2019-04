Cyklisti majú do bratislavskej MHD dvere otvorené, má to však pravidlá

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 28. apríla (TASR) - Cyklisti môžu prepravovať svoje bicykle vo všetkých dopravných prostriedkoch bratislavskej MHD. Musia však dodržiavať isté pravidlá. Upozorňuje na to Dopravný podnik Bratislava (DPB).Vo vozidlách MHD je možná preprava bicyklov v pracovných dňoch v čase od 09.00 do 13.00 h a v čase od 18.00 do 06.00 h. Počas sobôt, nedieľ a sviatkov je bez časového obmedzenia.pripomína DPB. Vodič môže prepravu bicykla odmietnuť, a to v prípade, ak to prevádzkové podmienky vo vozidle neumožňujú.Prednosť pred bicyklom má vo vozidlách MHD cestujúci na invalidnom vozíku a tiež cestujúci s detským kočíkom, a to bez ohľadu na to, v akom poradí sa na zastávku dostavili.uviedol dopravný podnik.Zároveň upozorňuje, že dieťa do dovŕšenia desiatich rokov môže prepravovať bicykel len v sprievode dospelej osoby.vysvetlil DPB. Cyklisti musia brať pri nastupovaní či vystupovaní ohľad na ostatných cestujúcich a dbať na zvýšenú pozornosť, aby tak predišli prípadným škodám." radí DPB. Pre bicykel platí dovozný cestovný lístok.