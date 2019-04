Dlh verejnej správy Slovenska vlani klesol na 48,9 % HDP

Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Bratislava 23. apríla (TASR) – Dlh verejnej správy Slovenska sa ku koncu roka 2018 znížil na hodnotu 48,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) z predchádzajúcich 50,9 % HDP. Vyplýva to z jarnej notifikácie, ktorú v utorok zverejnil Eurostat. Dlh verejnej správy v pomere k HDP klesá už piaty rok po sebe a nenachádza sa v žiadnom sankčnom pásme definovanom zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, informovalo v utorok Ministerstvo financií SR.uviedla hovorkyňa Ministerstva financií SR Alexandra Gogová. Rozpočet na rok 2018 pritom predpokladal podiel deficitu k HDP vo výške 0,8 % a dlh na úrovni 49,9 % HDP. Na dosiahnutie nižšieho dlhu a deficitu mal pozitívny vplyv nižší hotovostný schodok štátneho rozpočtu.Lepšie než očakávané boli v minulom roku aj daňové a odvodové príjmy verejnej správy, ktoré boli oproti schválenému rozpočtu vyššie o 407 miliónov eur, čo je 0,45 % HDP. Pozitívne sa skončilo aj hospodárenie Sociálnej poisťovne a oblasti verejného zdravotného poistenia, na ktoré mali vplyv najmä vývoj zamestnanosti a rast miezd. Zdravotnícke zariadenia zaradené do verejnej správy dosiahli prebytok 142 mil. eur. Oproti plánovanému schodku na úrovni 16,6 milióna eur tak dosiahli výrazné zlepšenie hospodárenia, aj vďaka prvej vlne oddlženia.Napriek zlepšeniu stavu verejných financií malo Slovensko vlani v porovnaní s priemerom Európskej únie horšie výsledky. Priemerný deficit 28 krajín EÚ klesol na 0,6 % HDP z 1 % HDP. Eurozóna dosiahla v roku 2018 priemerný fiškálny deficit 0,5 % HDP. V rámci krajín Vyšehradskej štvorky dosiahlo vlani susedné Česko prebytok 0,9 % HDP a Poľsko malo deficit 0,4 % HDP. Maďarsko v roku 2018 dosiahlo deficit 2,2 % HDP.V tomto roku by podľa návrhu rozpočtu malo byť verejné hospodárenie vyrovnané.zhodnotila výhľady slovenskej ekonomiky analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.Podľa Gogovej musí Slovensko Eurostatu vysvetliť niektoré transakcie súvisiace s výdavkami ústrednej správy v odhadovanej hodnote 0,3 % HDP. Analýza týchto výdavkov bude prebiehať v najbližšom období v spolupráci s Eurostatom a jej výsledok bude súčasťou jesennej notifikácie.dodala Gogová.