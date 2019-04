Musk pripravuje vybudovanie flotily autonómnych taxíkov

Elon Musk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Palo Alto 23. apríla (TASR) – Šéf Tesly Elon Musk je pevne rozhodnutý vybudovať flotilu robotických taxíkov z áut na elektrický pohon. Predpokladá, že uvedie do prevádzky aspoň jednu na budúci rok po tom, čo dostane príslušné povolenia od úradov. Musk to uviedol v noci na utorok. O jej vytvorení prvýkrát hovoril v roku 2016 a zámer nazval Tesla Network.Musk sa o tomto zámere vyjadruje optimistickejšie než mnohí iní automanažéri. Napríklad Ford plánuje poskytovať rovnakú službu v niektorých mestských obvodoch Miami a Washingtonu od roku 2021. Firma Waymo, dcéra spoločnosti Google, chce začať o pár mesiacov prepravovať cestujúcich autonómnymi autami v meste Phoenix v štáte Arizona. Budú v nich však sedieť za volantom bezpečnostní technici.Na rozdiel od ostatných firiem, ktoré sa pripravujú nasadiť robotické autotaxíky, Musk chce vybaviť svoje autonómne vozidlá predovšetkým kamerami namiesto drahých laserových radarov, ktoré by monitorovali okolie. Tesla na to testuje softvér áut, ktoré už jazdia po cestách.Musk si opakovane vytyčuje veľké ciele, ktoré však plní s oneskorením, prípadne ich nedosahuje. Už v roku 2017 predstavil zámer, že autonómnym vozidlom prejde od jedného morského brehu Spojených štátov na druhý, ale zatiaľ to nedosiahol. Aj vo výrobe Modelu 3, ktorý je nosným typom automobilky, dosahuje plánovanú výrobu oveľa pomalšie, ako pred časom oznámil.