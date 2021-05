Dlho očakávaný špeciálny diel Priateľov pozná termín svojej premiéry

Napäto očakávaný špeciálny diel amerického sitkomu Priatelia, v ktorom sa opätovne stretnú jeho pôvodní protagonisti, má už oficiálny termín premiéry, ako aj upútavku.





"Friends: The Reunion" bude dostupný na streamovacej službe stanice HBO Max od 27. mája. Odklad spôsobila koronavírusová pandémia, pre ktorú sa štáb hercov a tvorcov nemohol dlho zísť vo filmovou štúdiu - stalo sa tak až v apríli, informovala v piatok stanica BBC.Priatelia boli jedným z najúspešnejších sitkomov 90. rokov. Vzniklo desať sérií, seriál sa vysielal do roku 2004. Vďaka reprízam a streamovacím službám si však našiel novú generáciu priaznivcov.Všetkých šesť členov pôvodného obsadenia - Matthew Perry (Chandler), Jennifer Anistonová (Rachel), Courteney Coxová (Monica), Lisa Kudrowová (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) a David Schwimmer (Ross) - sa postavilo pred kameru aj tentoraz.V televíznom špeciáli budú účinkovať aj herci stvárňujúci vedľajšie úlohy vrátane Maggie Wheelerovej (Janice), Jamesa Michaela Tylera (Gunther), Reese Witherspoonovej (Jill), Toma Sellecka (Richard), ako aj Elliotta Goulda a Christiny Picklesovej, ktorí hrali rodičov Rossa a Monicy.Medzi hosťami z radov celebrít figurujú David Beckham, Lady Gaga, BTS, Cara Delevingneová, Mindy Kalingová, James Corden, Justin Bieber, ako aj pakistanská aktivistka Malála Júsafzajová, píše BBC.Zaznie i vynovená verzia skladby I'll Be There For You od skupiny The Rembrandts, ktorá dala seriálu jeho ikonickú znelku.Prvé správy o špeciáli sa objavili v novembri 2019, pričom pôvodne mal byť odvysielaný vlani v máji, ale výrobu spomalila koronavírusová pandémia.Filmovanie sa napokon uskutočnilo v apríli na pôvodnej scéne tejto šou, ktorými boli štúdiá spoločnosti Warner Bros v kalifornskom meste Burbank.