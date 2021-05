M.Miezga o nakrúcaní evitovky: Všetci sme boli na jednej vlnovej dĺžke

Natáčanie novej komédie V lete ti poviem, ako sa mám, sa skončilo, ohlásili tvorcovia. Posledná klapka padla a posledný z 30 natáčacích dní sa udial na Orave. TASR o tom informoval PR manažér Radúz Kafka. Po snímkach Všetko alebo nič a Príliš osobná známosť môžu diváci novú "evitovku" očakávať v kinách až v zime, napriek tomu, že má v názve leto. Premiéra je zatiaľ naplánovaná na prelom rokov 2021/2022.





Tretí film z dielne scenáristky Evity Twardzik a producentskej spoločnosti Nunez NFE nakrúcala režisérka Marta Ferencová výhradne na Slovensku, prevažne v Bratislave a na Orave. Pred pár dňami sa filmári po štyroch mesiacoch vrátili do dedinky Malé Borové, kde snímku dotočili. "Keď sme ráno vstávali, teplomer ukazoval mínus päť. So zvyškom produkcie sme sa okamžite začali obviňovať, že kto vymyslel, že budeme točiť začiatkom mája. Vinníka sme doteraz nenašli," smeje sa Twardzik.Nakrúcanie teplého prázdninového dňa na chladnej májovej Orave si užil aj Marián Miezga, ktorý stvárňuje jednu z hlavných postáv novej komédie. Pochvaľoval si zvlášť "chémiu", ktorá fungovala na pľaci: "Zišli sme sa tu skvelá partia, či my Slováci, Rumuni alebo Česi, všetci sme boli na jednej vlnovej dĺžke, stále bola sranda. A tá mi určite bude chýbať. Každopádne, teším sa na výsledok a už teraz sa neviem dočkať, kedy film uvidím v kine."Hercove slová nepriamo potvrdila i producentka filmu Oľga Núňezová: "Aj keď sme pre koronavírus museli urobiť nejaké zmeny a niektoré postavy preobsadiť, nakoniec máme jedno z najlepších obsadení. Dnes sa zo všetkých zmien, ktoré nastali teším, pretože takto to prosto malo byť."Vo filme si zahrali české hviezdy Ondřej Sokol, Tereza Kostková, Jaroslav Plesl, Simona Babčáková, Martin Hoffman, ale aj rumunské herečky Dana Rogoz a Andreea Vasile. Slovenských hercov zastupujú Ján Koleník, Dominika Morávková či Petra Vajdová. V komédii sa objaví aj množstvo menších postáv či známych tvárí zo sveta šoubiznisu. "Pre mňa bolo naozaj príjemným zistením, že keď sme oslovovali hercov na tzv. malé roly, nikto nepovedal nie. Išli do toho s nami pre dobrý scenár, výborné obsadenie, kvôli skúsenej osvedčenej režisérke, ale aj ostatným členom štábu, ktorí vytvorili jeden skvelý profesionálny tím," uzavrela Núňezová.