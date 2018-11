Dlhodobá podpora slovenských dodávateľov v maloobchode prináša svoje výsledky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

"Pre našich zákazníkov sa neustále snažíme prinášať nielen čo najkvalitnejší a najširší sortiment, ale súčasne dbáme aj na podporu slovenských výrobcov, napríklad aj cez náš projekt s lokálnymi dodávateľmi" hovorí Richard Bendík, riaditeľ nákupu Kaufland. V rámci tohto projektu už Kaufland aktuálne spolupracuje s 54 lokálnymi dodávateľmi z celého Slovenska. To je dôkazom, že aj menší hráči na trhu vedia vďaka takejto spolupráci postupne rásť. Jeden z pozitívnych príkladov je dodávateľ z Oravy, ktorý začínal lokálne a po pár mesiacoch sa rozšíril do všetkých predajní. Projekt, ktorého cieľom bolo rozšírenie produktového portfólia a spestrenie ponuky ešte väčším výberom produktov poctivého slovenského potravinárskeho remesla, tak neustále prináša pozitívne výsledky. Po svoj obľúbený syr či domáce sirupy tak nemusia zákazníci chodiť do špecializovaných predajní, ale môžu celý svoj nákup vybaviť pod jednou strechou.A to nie je všetko. Spoločnosť Kaufland pokračuje v nastavenej stratégii, v rámci ktorej dlhodobo ponúka vo svojich predajniach široký sortiment slovenských produktov. Preto prišla tento rok na trh s novým číro slovenským produktovým radom "Z lásky k tradícii". Ten prináša tradičné a poctivé slovenské výrobky od domácich dodávateľov, vyrobené podľa pôvodných receptúr, zo surovín pochádzajúcich len zo Slovenska.Zároveň sa Kaufland zameral aj na užšiu spoluprácu so slovenskými dodávateľmi ovocia a zeleniny. Vlani ponúkol Kaufland zákazníkom viac než 50 miliónov kg slovenského čerstvého ovocia a zeleniny, ktoré nakupuje zo skleníkov, sadov, či polí domácich producentov, čím im garantuje stály odbyt a podporuje zamestnanosť a rozvoj poľnohospodárstva v regiónoch. Vo svojich predajniach ponúka to najčerstvejšie ovocie a zeleninu od približne 200 slovenských dodávateľov a pestovateľov."Domácu produkciu sa snažíme podporovať rôznymi spôsobmi. Najnovším projektom je podpora 100% slovenského hovädzieho mäsa. Veríme, že čoskoro sa nám podarí podobnú spoluprácu rozbehnúť aj so 100% slovenským bravčovým mäsom," informuje Richard Bendík.Podľa Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka definovaných sortimentných skupín mal obchodný reťazec Kaufland v prvom polroku 2018 podiel slovenských výrobkov na predaji 52,3 %. Navyše, počet slovenských dodávateľov sa darí každoročne zvyšovať. V tejto stratégii chce spoločnosť aj naďalej pokračovať.