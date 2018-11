ŠKODA radí: Bezpečné pripútanie nie je veda: zdanlivá samozrejmosť môže zachrániť život!

Experti upozorňujú: ľudia sa veľakrát nepripútavajú správne. Bez správneho použitia bezpečnostného pásu sa stráca účinnosť airbagu



Aj tehotné ženy musia byť bezpečne pripútané a k tomu je určená špeciálna pomôcka BeSafe Pregnant



Deti do 150 cm výšky musia cestovať v autosedačkách, ich typ sa odvíja od veku a váhy dieťaťa



Experti tímu Výskumu bezpečnosti pripravili súbor rád a náučných videí pre správne pripútanie sa každého člena posádky vozidla



Správna pozícia za volantom

Pripútavanie sa v tehotenstve

Bezpečné pripútanie detí

Bezpečnostné pásy sú najúčinnejšie do rýchlosti 50 km / h. Ich efekt sa odvíja od druhu zrážky. V prípade čelného nárazu je účinnosť pásu 43 %, v prípade bočného nárazu 39 %, pri strete zozadu 49 % a pri prevrátení vozidla až 77 %. Nejde len o samotný návyk pripútať sa pred každým rozbehnutím vozidla, ale aj o to, ako tento automatický a samozrejmý úkon vykonáme.Pred samotnou jazdou je dôležité nastaviť si vhodnú výšku pásu, poriadne ho dotiahnuť a správne nastaviť opierku hlavy. Vzdialenosť sedadla od pedálov by mala byť taká, aby pri zošliapnutí pedálov ostali nohy pokrčené v kolenách. Výškové nastavenie sedadla sa musí upraviť tak, aby mal vodič dobrý výhľad a medzi hlavou a stropom by mala vždy ostať medzera veľká minimálne ako zovretá päsť. Volant sa správne drží v polohe "tri štvrte na tri" a to s pokrčenými lakťami. Táto poloha poskytuje vodičovi najlepšie podmienky pre vyhýbacie manévre.Bezpečnostný pás je potrebné nastaviť tak, aby neviedol cestujúcemu cez krk, ale cez rameno. Pás vedúci cez krk by mohol spôsobiť závažné rezné poranenie v mieste, kde vedú tepny. V spodnej časti musí pás viesť cez panvovú kosť, nie brucho. Pás sa preto snažíme stiahnuť čo najnižšie. Po zapnutí by mal pás pevne priliehať k telu. Mnohým je to nepríjemné, ale v prípade nárazu uvoľnený pás nezachytí telo okamžite, a to bude pokračovať k čelnému sklu vysokou rýchlosťou oveľa dlhšiu dobu. Tým viac sa priblíži k vybuchujúcemu airbagu a to je nebezpečné. Veľa ľudí si pás úmyselne povoľuje v oblasti pásu, ženy zase často pás držia rukou, aby ich netlačil do pŕs. V takom prípade pás zafunguje až so značným oneskorením, telo nezastaví a zvyšuje sa riziko zranenia nielen od airbagov, ale aj od samotného bezpečnostného pásu."Keď airbag exploduje, napĺňa sa v zlomku sekundy jeho veľký objem. Vo chvíli, kedy má dôjsť k stretu s letiacou hlavou, je vak maximálne nafúknutý a teda veľmi tvrdý," vysvetľuje vedúci tímu Výskumu dopravnej bezpečnosti v ŠKODA AUTO Jiří Haman. "Telo svojou hmotnosťou začne vyprázdňovať vak a hlava sa tak pružne zadrží. Systém ale počíta s pripútaním. Ak nie je táto elementárna podmienka splnená, pri náraze sa telo pohybuje rýchlosťou idúceho vozidla, ďalej pokračuje zotrvačnou rýchlosťou proti rozpínajúcemu sa airbagu. Človek tak pristane v airbagu, ktorý sa ešte len napĺňa, a to je nebezpečné," dodáva Jiří Haman.Airbag v takom prípade skôr uškodí, než aby pomohol. Môže ťažko zraniť, alebo dokonca zlomiť väz. Pre minimalizáciu rizika výrobcovia montujú do automobilov pyrotechnické predpínače bezpečnostných pásov. V prípade nárazu sa pás automaticky dotiahne a telo sa zafixuje v správnej polohe. Je dokázané, že ak sú predpínače použité spoločne s airbagmi, výrazne sa znižuje riziko zranenia.. V úplne opačnom prípade je potrebné dbať na to, aby sa pás nedotýkal holej kože, ktorú by pri nehode mohol popáliť a spôsobiť zbytočné zranenie. Veľké komplikácie pri náraze môžu spôsobiť tiež predmety v náprsných vreckách. Kľúče, mince, alebo mobilné telefóny, ktoré zostanú medzi telom a pásom, môžu pri nehode taktiež ublížiť.Aj tu však platí fakt, že pás chráni len vtedy, ak je zapnutý v predpísanej polohe. Správne použitie trojbodového bezpečnostného pásu pomáha pri prudkom brzdení a autonehode minimalizovať riziko tzv. Seat belt syndrómu, pri ktorom dochádza k zvýšenému tlaku na brucho ženy a možnému poraneniu maternice i plodu. Ramenný popruh, ktorý by nikdy nemal skĺznuť z ramena, smeruje medzi prsiami nad vrcholom brucha tehotnej. Pripnutie bezpečnostného pásu musí byť pohodlné - ani tesné, ani príliš voľné.Ku spoľahlivej fixácii spodnej časti pásu pod bruchom slúži efektívna pomôcka BeSafe Pregnant. Tá jednoduchým spôsobom účinne zabezpečí, aby sa automobilový pás, v prípade dopravnej kolízie, posunul nahor do oblasti brucha. Výrobca ponúka dva varianty inštalácie - buď pomocou popruhu okolo sedadla, alebo vhodnejšiu pomocou systému ISOfix, ktorý je dnes bežnou súčasťou predných i zadných sedačiek v moderných vozidlách. V oboch prípadoch sa pomôcka položí na sedadlo vodiča alebo spolujazdca (vpredu i vzadu) a prichytí sa jedným z uvedených spôsobov. Následne sa žena posadí, pripúta a nakoniec pripne spodný diel automobilového pásu do úchytu na pomôcke. Odporúča sa používať túto pomôcku od chvíle, kedy žena zistí, že je v inom stave, v každom prípade od druhého mesiaca tehotenstva.Sedačku je možné použiť na prednom sedadle i zadných sedadlách. U najmenších detí v prvom kroku upneme dieťa do sedačky, a tú potom už aj s dieťaťom inštalujeme do vozidla.Sedačka sa položí na sedadlo, bezpečnostný pás sa vedie najskôr cez sedačku, v oblasti nožičiek sa pretiahne príslušnými úchytmi či okami. Po zacvaknutí zámku sa pás vedie cez chrbtovú časť sedačky, pretiahne sa príslušnými úchytom a utiahne sa. Držadlo sa nastaví do cestovnej polohy pred dieťa a ťahom sa skontroluje pevné uchytenie. Ak je dieťa v sedačke na zadnom sedadle, umiestni sa na tej strane, ktorá umožní rodičom bezpečne vložiť aj vybrať sedačku z vozidla - teda smerom k chodníku či ku krajnici cesty. Autosedačky typu 1 sú vhodné pre deti od 1 do 4 rokov. Tento typ ponúka vylepšenú bočnú ochranu, ktorá lepšie absorbuje nárazovú energiu, a tým dokáže viac chrániť zraniteľné časti tela vrátane hlavy a krku. V prípade nárazu pri nehode pracuje ako ochranný štít, ktorý absorbuje náraz a znižuje riziko zranenia od poletujúcich úlomkov. Pre deti od 25 kg sa používajú detské autosedačky typu 3. Ideálny variant je podsedák s chrbtovou časťou, ktorá chráni aj pri bočnom náraze.Podstatným kritériom pri výbere autosedačky je pohodlie dieťaťa, dôležité je vyskúšať, či možno dieťa do / zo sedačky pohodlne a bezpečne vložiť / vybrať. Pred samotnou kúpou je dôležité nezabudnúť vyskúšať sedačku správne nainštalovať do svojho auta.Praktické a stručné zhrnutie bezpečného pripútavania sa vás a vašich detí nájdete v stiahnuteľnej infografike, ktorú si môžete vytlačiť a mať vždy po ruke v aute: Správne pripútanie sa v aute