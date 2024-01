Dlhodobo najlepší z najlepších

Uznanie doma i v zahraničí

22.1.2024 (SITA.sk) -"Som naozaj nesmierne rada, že naša spoločnosť je už po ôsmykrát ocenená Inštitútom Top Employer. Mám o to väčšiu radosť z toho, že tento rok získal Lidl toto ocenenie vo všetkých krajinách, v ktorých aktuálne pôsobí. Veľký podiel na tom majú hlavne naši zamestnanci a zamestnankyne, ktorým by som chcela aj touto cestou poďakovať za ich prácu a nasadenie. Aj naďalej sa pre nich budeme snažiť vytvárať čo najpríjemnejšie a rešpektujúce pracovné prostredie," povedala Zita Szlavikovics, generálna riaditeľka Lidl Slovenská republika.Čo znamená byť Top zamestnávateľom pre Lidl? Pre svoje zamestnankyne a zamestnancov sa Lidl neustále snaží vytvárať atraktívne pracovné prostredie, čo zahŕňa aj možnosť kontinuálneho rozvoja, ktorý je prispôsobený každému zamestnancovi individuálne. Veľký dôraz kladie aj na vyvážený vzťah medzi pracovným a súkromným životom s čím súvisí flexibilný pracovný čas, či v rámci administratívy aj hybridná forma práce. Lidl neustále sleduje aktuálne trendy a reflektuje požiadavky svojich zamestnancov. Intenzívne sa venuje aj upevňovaniu firemnej kultúry a rozvoju svojich ľudí.Spoločnosť pravidelne prehodnocuje aj výšku platov svojich zamestnankýň a zamestnancov, pričom od januára 2024 ich mzdy opäť narástli. Za tri roky diskont investoval do zvýšenia miezd a odmien takmer 35 miliónov eur. Okrem toho v Lidli odteraz nik nezarobí menej ako 1050 eur mesačne na plný úväzok. Zamestnávateľ zároveň podporuje rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Potvrdzuje to aj certifikát, ktorý prvýkrát získal v roku 2022. Aktivity Lidla ako zamestnávateľa dlhodobo oceňujú odborníci i verejnosť. Diskontný reťazec je taktiež dlhodobo úspešný aj v domácej ankete, v ktorej o víťazovi rozhoduje verejnosť prostredníctvom hlasovania.Lidl má na Slovensku 164 predajní, dva outlety, tri logistické centrá a centrálu. Pracuje v ňom viac ako 6 500 ľudí, ktorí sa nachádzajú v takmer sto slovenských mestách. Cieľom je, aby Lidl predstavoval jeden tím so spoločnými hodnotami. Tomu zodpovedá aj poslanie, ktoré si spolu so svojimi zamestnancami Lidl zadefinoval: "Lidl tvoria výnimoční ľudia, ktorých spája spoločný zámer – urobiť všedný deň našich zákazníkov lepší a jednoduchší." Keďže si diskont uvedomuje, že kvalitní a spokojní zamestnanci sú kľúčom k úspechu, všetko čo robí, robí s ľuďmi a pre ľudí.Nezávislý inštitút Top Employers každoročne už viac ako tri desaťročia certifikuje najlepších zamestnávateľov na celom svete. Prostredníctvom certifikačného programu inštitút umožňuje spoločnostiam hodnotiť a zlepšovať podmienky svojich zamestnancov. V rámci programu sa posudzuje 20 oblastí ľudských zdrojov, ako sú napríklad pracovné prostredie, firemná kultúra, vzdelávanie, možnosť budovania kariéry či diverzita a inklúzia."Výnimočná doba prináša to najlepšie z ľudí a organizácií. A práve to sme tento rok videli v našom certifikačnom programe - výnimočné výsledky certifikovaných Top Employers 2024. Títo zamestnávatelia vždy dokazovali, že im záleží na rozvoji a prosperite ich zamestnancov.", hovorí David Plink, generálny riaditeľ inštitútu Top Employers.Tento rok inštitút ocenil zamestnávateľov v 122 krajinách na piatich kontinentoch, pričom certifikovaní Top zamestnávatelia majú pozitívny vplyv na život viac ako 9 000 000 zamestnancov na celom svete. Lidl Slovenská republika je Top zamestnávateľom už ôsmykrát po sebe. V roku 2024 spoločnosť Lidl po prvýkrát získala renomovaný certifikát Top Employer vo všetkých 31 krajinách, v ktorých pôsobí, a zároveň obhájila titul Top Employer Europe.Informačný servis