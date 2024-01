Nezamestnaní sa už nemusia evidovať na úrade práce osobne, ústredie práce zaviedlo novinku

Efektívnejšia práca

Len zopár klikov

22.1.2024 (SITA.sk) - Evidovať sa na úrade práce po strate zamestnania, či pri hľadaní novej práce je po novom podstatne jednoduchšie. Cez portál slovensko.sk sa môžu ľudia jednoducho registrovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie či poslať žiadosť o sprostredkovanie vhodného zamestnania z pozície záujemcu o zamestnanie. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR Na portáli slovensko.sk v týchto dňoch pribudli nové elektronické formuláre na podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie pre ľudí bez práce. Pre tých, ktorí zamestnanie majú, no chcú využiť služby úradov práce pri hľadaní si lepšieho uplatnenia na trhu práce, je k dispozícii žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania. Novinka odstránila potrebu návštevy úradu práce či komplikovaného podávania žiadosti cez internet.„Na prvý pohľad drobné zlepšenie má potenciál ušetriť ľuďom mnoho času a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podstatne zefektívniť prácu. Po významnom zjednodušení podávania výkazov o zamestnávaní ľudí so zdravotným postihnutím je to už druhá takáto novinka, ktorú sme tento rok ohlásili,“ uviedol generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.V hlavnej ponuke na titulnej stránke portálu slovensko.sk si stačí vybrať kategóriu Zamestnanie. Z ponúknutého výberu kliknúť na možnosť Strata a hľadanie zamestnania, kde sa návštevníkovi ponúknu možnosti Podávanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a Podávanie žiadosti záujemcu o zamestnávanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania.Po výbere jednej z možností je návštevník presmerovaný priamo na príslušný elektronický formulár. Ak sa návštevník predtým neprihlásil, portál ho automaticky, ešte pred vypĺňaním formulára, presmeruje na prihlasovaciu stránku. Prihlásiť sa na portál slovensko.sk je možné prostredníctvom občianskeho preukazu alebo cez aplikáciu Slovensko v mobile.