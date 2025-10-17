Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

Dlhodobo zlacnené produkty sa oplatia


Tagy: PR zlacnenie

Zákazníci na Slovensku už roky oceňujú, keď férová cena ide ruka v ruke s kvalitou, na ktorú sa dá spoľahnúť. Lidl dlhodobo udáva tempo v oblasti výhodných nákupov a ukazuje, že dostupnosť ...



ametystova copy scaled 1 768x512 1 676x451 17.10.2025 (SITA.sk) - Zákazníci na Slovensku už roky oceňujú, keď férová cena ide ruka v ruke s kvalitou, na ktorú sa dá spoľahnúť. Lidl dlhodobo udáva tempo v oblasti výhodných nákupov a ukazuje, že dostupnosť nemusí byť len otázkou akcií či krátkodobých kampaní.


V čase, keď sa ceny neustále menia a väčšina domácností hľadá spôsoby, ako rozumne hospodáriť, Lidl opäť potvrdzuje svoj status lídra na trhu a ukazuje, že férové ceny môžu byť stabilnou súčasťou každodenného nakupovania. Diskont dlhodobo znížil ceny stoviek produktov až o 40 %. Zákazníci sa tak môžu tešiť na svoje obľúbené výrobky za ešte atraktívnejšie ceny. Ponuku zlacnených produktov nájdete v aktuálnom online letáku Lidla. Takýmto spôsobom diskont posilňuje dôveru v najvýhodnejší pomer ceny a kvality – princíp, ktorý je dlhodobo základom filozofie Lidla a ktorý potvrdzujú aj prestížne ocenenia, ako napríklad Best Buy.

Aj v období inflácie a rastúcich nákladov zostáva diskont verný svojmu záväzku ponúkať dostupné produkty bez kompromisov v kvalite. Dlhodobo výhodná ponuka a transparentná cenová politika sú dôkazom, že nakupovať rozumne a výhodne sa dá nielen počas akcií, ale skutočne každý deň.

Nakupovať v Lidli sa jednoducho oplatí


Každý deň chutí lepšie, keď v chladničke nechýbajú spoľahlivé produkty, na ktoré sa dá spoľahnúť. Privátne značky Lidla prinášajú kvalitu, ktorú zákazníci poznajú a oceňujú.

Biely jogurt Pilos sa v kuchyni nestratí. Skvelo sa hodí k raňajkám, obedu aj večeri a často je nevyhnutnou súčasťou mnohých receptov, takže by vo vašej chladničke rozhodne nemal chýbať.

Pod značkou Pikok môžu zákazníci Lidla nájsť aj obľúbené klasiky, ako je saláma Nitran. Výrazná chuť, príjemná údená vôňa a kvalitné spracovanie z nej robia ideálnu voľbu na každodenné desiaty, obložené misy aj rýchle večere.

Pre chvíle, keď máte chuť na niečo sladké, siahnite po Fin Carré – mliečnej čokoláde z alpského mlieka, ktorá zaujme svojou jemnosťou a poctivou chuťou.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Dlhodobo zlacnené produkty sa oplatia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR zlacnenie
