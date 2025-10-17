|
Piatok 17.10.2025
Meniny má Hedviga
|Denník - Správy
17. októbra 2025
Technológie môžu byť ľudské. Telemedicína to dokazuje každý deň – ROZHOVOR
Moderné technológie menia spôsob, akým sa staráme o zdravie. Niekedy stačí pár klikov a lekár je „na linke“. Telemedicína výrazne posúva hranice zdravotnej starostlivosti. Od diaľkových konzultácií cez ...
17.10.2025 (SITA.sk) - Moderné technológie menia spôsob, akým sa staráme o zdravie. Niekedy stačí pár klikov a lekár je „na linke“. Telemedicína výrazne posúva hranice zdravotnej starostlivosti. Od diaľkových konzultácií cez monitorovanie pacientov až po integráciu umelej inteligencie a nositeľných zariadení.
O tom, ako tieto inovácie fungujú v praxi a aké výzvy prinášajú, porozpráva na Jesennej ITAPA 2025 primárka Detskej a novorodeneckej kliniky v nemeckom meste Landau in der Pfalz Vanda Tuxhorn. Ešte pred príchodom do Bratislavy sa s nami podelila o svoje skúsenosti a pohľad na budúcnosť zdravotníctva.
Telemedicína mení spôsob, akým lekári komunikujú s pacientmi. Ako sa tento posun prejavuje v pediatrii a novorodeneckej starostlivosti?
Telemedicína je v pediatrii výnimočná tým, že dokáže preklenúť vzdialenosť medzi lekárom, dieťaťom a rodinou – bez straty dôvery či kvality starostlivosti. V Nemecku, kde sú detské oddelenia často centralizované, umožňuje rodičom získať odbornú konzultáciu aj z menších miest či vidieckych oblastí. V novorodeneckej medicíne má osobitný význam pri diaľkových konzultáciách medzi regionálnymi nemocnicami a perinatologickými centrami – skracuje čas rozhodovania a zlepšuje šance najzraniteľnejších pacientov.
V každodennej praxi lekárov sa telemedicína využíva pri konzultáciách, monitorovaní pacientov či diaľkovej diagnostike. Môžete priblížiť, ako konkrétne tieto procesy fungujú na vašom oddelení?
Na našej klinike využívame telemedicínu najmä na následné kontroly po hospitalizácii, konzultácie s rodičmi detí s chronickým ochorením a diaľkové sledovanie novorodencov po prepustení z intenzívnej starostlivosti. Umožňuje nám to včas reagovať na zmeny zdravotného stavu, znížiť počet zbytočných hospitalizácií a zároveň uľahčiť rodičom návrat do domáceho prostredia.
Osobitne sa telemedicína ukazuje ako mimoriadne prínosná aj v neuropediatrii – napríklad pri cezhraničnej spolupráci so špecialistom vo Švajčiarsku, ktorý sa zapája do starostlivosti o pacienta žijúceho v Nemecku. Takéto konzultácie sa realizujú bezpečne cez šifrované platformy a umožňujú rýchlu výmenu odborných názorov bez potreby presunu pacienta. Tým sa nielen šetrí čas, ale aj zvyšuje kontinuita a kvalita liečby.
V prípade akútnych stavov slúžia telekonzultácie aj ako podpora pre menšie nemocnice, ktoré potrebujú okamžitý odborný názor špecialistu – či už ide o neonatológiu alebo iné špecifické onko-hematologické alebo kardiologické prípady.
Ako ste povedali, telemedicína znamená aj lepšiu dostupnosť a efektívnejšie využitie času. Zároveň ju však môže limitovať potreba osobného kontaktu alebo technické bariéry. Ako riešite tieto výzvy?
Telemedicína by nikdy nemala nahradiť osobné stretnutie, ale skôr ho dopĺňať. Vedieme tím k tomu, aby vedel rozlíšiť, kedy je digitálna konzultácia postačujúca a kedy je potrebné dieťa fyzicky vyšetriť. Rovnako dôležitá je technická príprava – investujeme do kvalitného vybavenia, zabezpečených platforiem a priebežného vzdelávania personálu. Len spojenie odbornosti, empatie a technickej zdatnosti vytvára dôveryhodnú telemedicínu.
Moderné trendy ako AI, nositeľné zariadenia a integrácia s elektronickými zdravotnými záznamami menia spôsob liečby. Ako tieto inovácie ovplyvňujú váš prístup k pacientom a ako sa na Slovensku môžeme inšpirovať skúsenosťami z Nemecka?
Umelá inteligencia a nositeľné technológie otvárajú nové možnosti – od kontinuálneho monitorovania vitálnych funkcií až po prediktívnu analýzu rizík. Vnímam ich ako nástroje, ktoré umožňujú lekárom venovať viac času samému človeku.
Dôležité je, aby sme digitalizáciu využívali s cieľom posilniť vzťah lekára a pacienta, nie ho nahradiť. Slovensko sa môže inšpirovať tým, že inovácie a ľudskosť sa nemusia vylučovať – práve naopak, spoločne vytvárajú medicínu budúcnosti.
Vanda Tuxhorn sa na konferencii Jesenná ITAPA 2025 predstaví v 1on 1 rozhovore Telemedicína v praxi: Pohľad z Nemecka na digitálnu transformáciu zdravotnej starostlivosti. Jesenná ITAPA 2025 bude 25. až 27. november 2025 v Bratislave
Zdroj: SITA.sk - Technológie môžu byť ľudské. Telemedicína to dokazuje každý deň – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
