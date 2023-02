Dlhoročná opora obrany Realu Madrid sa vracia domov, Brazílčan Marcelo bude hrať za svoj materský klub Fluminense

25.2.2023 (SITA.sk) - Brazílsky futbalový obranca Marcelo sa po dlhých šestnástich rokoch rozhodol pre návrat do vlasti a do klubu, v ktorom vyrástol a zbieral v ňom prvé seniorské skúsenosti.Niekdajšia dlhoročná opora španielskeho Realu Madrid na ľavom kraji defenzívy totiž podpísala zmluvu na dva roky s tímom Fluminense z Ria de Janeiro.Tridsaťštyriročný Marcelo Vieira da Silva Júnior opustil Fluminense v januári 2007 a prestúpil do "bieleho baletu", strávil v ňom takmer 15 rokov a získal viacero trofejí vrátane piatich titulov v Lige majstrov a šiestich v La Lige.Z Madridu vlani v lete odišiel do gréckeho Olympiakosu Pireus , po piatich mesiacoch však s Grékmi ukončil spoluprácu a rozhodol sa pre návrat do vlasti. "Prišiel čas vrátiť sa," napísal futbalista na sociálnych sieťach.Podľa agentúry AP by mal Marcelo v materskom klube hrávať v strede poľa. V minulosti ten defenzívny futbalista reprezentoval Brazíliu a zahral si na MS v rokoch 2014 a 2018. Na svojom konte má olympijské striebro z Londýna 2012 aj bronz z Pekingu 2008.