Futbalistom Chelsea sa stále nedarí a odnáša si to tréner Potter. Čelí rôznym výčitkám, ale aj vyhrážkam smrťou

Dostal niekoľko mailov

Potter to má ťažké

25.2.2023 (SITA.sk) - Hlavný tréner anglického futbalového klubu FC Chelsea Graham Potter aj členovia jeho rodiny dostali vyhrážky smrťou. Informoval o tom kormidelník "The Blues" a doplnil, že hrozby prišli z anonymného mailového konta.Futbalistom Chelsea sa v ostatnom období príliš nedarí, v Premier League po troch remízach prehrali počas minulého víkendu doma so Southamptonom 0:1 a v tabuľke súťaže sú až na 10. priečke.Potter čelí obvineniam, že sa nestará o osud klubu a jeho neúspechy sú mu ukradnuté."Ľudia majú dojem, že mi to je jedno. Na čom to však je založené? Opýtajte sa mojej rodiny, aký máme život. Nie je to príjemné. chápem, že fanúšikovia idú po zápase domov a sú nahnevaní, pretože tím nevyhráva. Uisťujem vás však, že môj život za posledné mesiace bol dosť priemerný. Prišlo mi niekoľko nie veľmi pekných mailov. Ich autor si prial moju smrť aj pre moje deti. Niečo také dostávať nie je príjemné," povedal Potter pred zápasom na pôde iného londýnskeho tímu Tottenham Hotspur Chelsea má z ostatných štrnástich zápasov iba dve víťazstvá napriek tomu, že v januári bol tento klub mimoriadne aktívny. Potter je v klube od septembra, vtedy nahradil Nemca Thomasa Tuchela "Život je ťažký pre mnoho ľudí. Nikto sa vážne nezaujíma o trénerov v Premier League. Niekedy život nie je fér. Nie je to o tom, že sa chcem sťažovať. Novinári sa ma pýtajú, či to mám ťažké. Áno, mám. Trpíte. Ste sklamaní. Keď ste v súkromí, tak pri rodine dávate najavo emócie," dodal.Podľa Pottera je súčasný svet tvrdý. "Prechádzame energetickou krízou, krízou životných nákladov. Ľudia štrajkujú každý druhý týždeň. A nikto nechce počuť o starom úbohom trénerovi klubu Premier League," dodal.Na pohárovú Európu aktuálne stráca Chelsea desať bodov. V hre je stále v Lige majstrov, v prvom zápase osemfinále prehrala na pôde nemeckej Borussie Dortmund 0:1.