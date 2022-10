Dlhoročného primátora Detvy vystrieda Branislav Baran. Verí, že mestskí poslanci nechajú boje bokom a budú spolupracovať

Príprava budúcoročného rozpočtu

Baran nesľuboval vzdušné zámky

31.10.2022 (Webnoviny.sk) - Novým primátorom v Detve bude Branislav Baran , ktorý kandidoval ako nezávislý a získal 2 201 hlasov, čo predstavuje 43,2 percenta. Porazil tak dlhoročného primátora Jána Šufliarského , ktorému voliči dali 1 533 hlasov (30 percent).Šufliarský šéfoval Detvianskej radnici od roku 1999. Tretí kandidát Jozef Výbošťok získal 1247 hlasov (24,4 percenta). Ako pre agentúru SITA uviedol víťaz sobotňajších volieb v meste pod Poľanou, doterajší primátor prehral podľa neho preto, lebo prestal mať kontakt s ľuďmi.Okrem slávnostného zastupiteľstva, kde budú menovaní poslanci a primátor, bude ako najdôležitejšie podľa Barana prebrať úrad a pripraviť rozpočet na rok 2023.„Z časti by mal byť už pripravený, ale budeme si ho musieť pozrieť a zistiť, koľko finančných prostriedkov nás stál ten predvolebný asfalt a veci, ktoré sa ešte realizujú,“ popísal prvé kroky víťaz volieb s tým, že dôležité bude tiež ustanoviť komisie mestského zastupiteľstva a nadviazať kontakty so štatutármi všetkých inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta aj pôsobiacich v meste.Za najdôležitejšiu investíciu považuje Baran materskú školu v Starej Detve na Námestí SNP a jej rekonštrukciu. „Boli sme aj signatármi petície, ktorú sme tu zorganizovali, takže to je pre mňa priorita, aby sa to pripravilo a zrealizovalo,“ dodal novozvolený primátor a doplnil, že majú aj iné naplánované projekty, ale ešte ich nezverejňovali.„Detva je malé mesto na to, aby tu bola nejaká opozícia a koalícia, ale aby tu bol jeden mestský parlament, ktorý bude ťahať spoločne za jeden povraz,“ povedal novozvolený primátor a dodal, že pochopiteľne rešpektuje aj iný názor, ale praje si, aby zástupcovia išli nejakou tou spoločnou cestou.„Ak sa bude vnímať realita, že na niečo nie sú peniaze, tak to nebudeme tvrdohlavo presadzovať a sľubovať ľuďom, ale sa snažiť im vysvetliť, že sú tu aj iné a drobnejšie veci, ktoré sa dajú robiť. Tie budú pre ľudí omnoho prospešnejšie ako nejaký nenaplnený sľub,“ objasnil Baran, ktorý plánuje pre poslancov zorganizovať školenie, aby sa oboznámili so štatútom mesta a svojimi kompetenciami.Baran bol dva krát po sebe poslancom mestského zastupiteľstva a v komunálnych voľbách v roku 2018 kandidoval prvýkrát aj na post primátora, ale neúspešne.„Osem rokov predtým, ako som prvýkrát išiel kandidovať do mestského zastupiteľstva, tak som robil na mestskom úrade,“ doplnil úspešný kandidát na primátora s tým, že pozná dobre úrad aj zamestnancov.„Do kampane sme nešli cestou konfrontačnej kampane a sľubovaním nesplniteľného, ako je napríklad výstavba plavárne, na ktorú mesto nemá peniaze a je to aktuálne ekonomická samovražda to stavať a prevádzkovať,“ popísal Baran, v prospech ktorého sa vzdal štvrtý pôvodne zaregistrovaný kandidát Slavomír Ciglan.