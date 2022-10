Žiadne umelé navyšovanie cien a dychberúce zľavy – skutočný Black Friday už začal

31.10.2022 (Webnoviny.sk) -je ukážkový príklad, ako sa spoločnosťPrvú predajňu otváralo v krízovom roku 2009. Neskôr, počas lockdownov v rokoch 2020 - 2021, ktoré mali na mnohých predajcov fatálny dopad, vyriešilo zmenou svojich kamenných predajní na výdajné miesta e-shopu a túto službu si ponechalo až dodnes. Na zmenu spotrebiteľského správania zareagoval elektropredajcaktorú neskôr rozšíril o spoluprácu so spoločnosťou Packeta. K svojim 53 výdajným miestam tak pridal aj ďalších skoro 2000 výdajných miest a boxov Packety, čím sa zaradil. V polovici októbra otvorilo PLANEO svoju 54. predajňu v Štúrove. Tá je zároveň prvou predajňou označenou novým logom.Nové logo už na prvý pohľad nesie atribúty dynamickej filozofie spoločnosti: je jednoducho čitateľné, zrozumiteľné, svieže, s úsmevom ako prídavkom. "Redizajn sme poňali evolučne – s ohľadom na našich. Lepšiu vizuálnu čitateľnosť ocenia tiež používatelia mobilných zariadení," vysvetľuje CEO PLANEO. Súčasťou nového vizuálu je aj claim", vyjadrujúci dlhodobo nastolený smer siete PLANEO ako takej. "Úsmev nie je na našich predajniach žiadna novinka. Naši predavači ochotne a s úsmevom poradia, naši kuriéri s úsmevom odovzdajú tovar a spokojný úsmev je poznávacím znamením našich zákazníkov. Tento claim sa teda vyslovene ponúkal z praxe," prezrádza Peter Benický, ako inak, s úsmevom na tvári.V novom vizuálnom prevedení bola otvorená už 54. predajňa PLANEO v Štúrove. Redizajnom postupne prejdú všetky existujúce predajne, celý vozový park, e-shop planeo.sk, ako aj sociálne siete. Black Friday zákazníkov určite prekvapí, pretožea bude trvať až do 27. novembra. Čo neprekvapí, sú skutočné plošné zľavy na vybrané značky, za ktorými si stojíme. Umelé navyšovanie cien pre vytvorenie ilúzie zľavy patrí u niektorých obchodníkov k bežným praktikám, zvlášť pred výpredajovými akciami. My sa od takýchto praktík dištancujeme a preto sú v. Okrem toho ponúkame našim zákazníkoma zatiaľ dostatok tovaru v skladoch. Black Friday je preto ideálnou príležitosťou na nákup vianočných darčekov," uzatvára CEO PLANEO Peter Benický.Informačný servis