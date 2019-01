Dlhoročný kapitán Brown predĺžil zmluvu so Celticom Glasgow

Na archívnej snímke Scott Brown (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Glasgow 31. januára (TASR) - Škótsky futbalista Scott Brown predĺžil zmluvu so Celticom Glasgow do roku 2021. Tridsaťtriročný kapitán tímu pôsobí v klube dvanástu sezónu. Záujem o jeho služby prejavilo austrálske Melbourne, Brown odmietol aj lukratívny prestup do Dubaja.cituje Browna agentúra AFP.