KHL: Slovan zastavil sériu 10 prehier

Na snímke vpravo sa raduje strelc víťazného gólu v predĺžení Matúš Sukeľ (Slovan) a vľavo Martin Bakoš (Soči) v zápase hokejovej KHL HC Slovan Bratislava - HK Soči v Bratislave 31. januára 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Slovan Bratislava - HK Soči 3:2 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Tabuľka Západnej konferencie:



1. SKA Petrohrad 54 39 4 5 6 187:73 91



2. CSKA Moskva 54 36 9 0 9 162:69 90



3. Jaroslavľ 55 31 6 3 15 143:100 77



4. Jokerit 54 29 5 6 14 173:133 74



5. Dinamo Moskva 55 24 6 5 20 136:125 65



6. Spartak Moskva 55 20 7 8 20 145:135 62



7. Viťaz Podoľsk 54 22 5 5 22 121:138 59



8. HK Soči 55 16 7 10 22 128:143 56



------------------------------------------------



9. Dinamo Riga 55 15 7 10 23 111:141 54



10. Čerepovec 55 11 8 4 32 105:162 42



11. Dinamo Minsk 54 13 2 8 31 104:157 38



12. SLOVAN BRATISLAVA 55 8 5 3 39 93:188 29



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtkovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) nad HK Soči 3:2 po predĺžení. "Belasí" sa z víťazstva tešili po sérii desiatich prehier, pričom v roku 2019 zaknihovali prvý triumf. O dvoch bodoch pre Slovan rozhodol nadstavenom čase Matúš Sukeľ, útočník domácich zaznamenal v zápase dva góly.Zverencom Vladimíra Országha patrí napriek triumfu v tabuľke Západnej konferencie posledné 12. miesto a so ziskom 29 bodov sú zároveň na chvoste celej súťaže.sa v treťom zápase v rámci päťzápasovej domácej série, ktorá je zároveň posledná v tejto sezóne, predstavia v pondelok 4. februára proti Dinamu Riga.16. Sukeľ (Jánošík), 38. Buc (Jánošík), 65. Sukeľ (Gelinas, Červený) - 11. Collins (Šmeľov, Bakoš), 50. Rosen (Kaletnik). Rozhodcovia: Akuzovskij, Bukin - Beršeňov, Judin, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše Bačik a Rachimulin 5 min. za údery, Klok /Slovan/ 10 + 10 min OT za nešportové správanie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 4737 divákov.Štěpánek - Sersen, Jánošík, Klok, Gelinas, Bačik, Švarný, Boldižár - Lunter, Sukeľ, Liška – Červený, Taffe, Chipchura - Bailey, Buc, Jeglič – Baranov, Sloboda.Barulin - J. Alexandrov, Jokipakka, Paigin, Vorobjov, Rykov, Chomickij, D. Alexandrov - Bočarov, Rosen, O'Dell - Šmeľov, Collins, Bakoš - Altybarmakjan, Točickij, Polunin - Rachimulin, Tomilin, Kaletnik - Žilin.V zápase, ktorý Slovan venoval deťom, začali lepšie hostia. Od úvodu boli strelecky aktívnejší, no prvý vážnejší zákrok si v 9. minúte po peknej individuálnej akcii Červeného pripísal Barulin. O dve minúty neskôr však išli hostia do vedenia po teči Collinsa. V 16. minúte hral Slovan prvú presilovku, v ktorej najskôr mohol vyrovnať Jeglič, ale vzápätí sa to podarilo Sukeľovi. V prvom dejstve mal napokon Slovan viac striel ako Soči, ale do kabín išli hráči za nerozhodného stavu.V druhej tretine mali opäť lepší úvod hostia, Slovan dostali pod tlak, v 24. minúte opečiatkoval Rosen brvno. Divákov dostala do varu situácia z 29. minúty, keď sa na trestnej lavici dohodli na pästnom súboji Bačik s Rachimulinom a ihneď po naskočení na ľad sa do seba pustili. V tejto konfrontácii mal navrch ruský hráč, hostia mali viac síl aj na ľade. Strelecky sa na Slovan dotiahli, ale v závere druhého dejstva bol aktívnejší Slovan. Prevahu napokon zužitkoval presilovkovým gólom Buca, ktorý ešte musel potvrdiť videorozhodca.V treťom dejstve najskôr zlikvidoval Štěpánek samostatný nájazd Bakošovi, následne však prišli domáci o Kloka. Český obranca tak vehementne protestoval proti odpískanému faulu, až mu arbiter udelil dva osobné tresty. Tretí gól mohol dať Červený, ale protiútok dvoch proti jednému nezakončil presne a hostia následne trestali. Štěpánka prekonal Rosen a vyrovnal na 2:2. Ďalšie šance zostali nevyužité a duel dospel do predĺženia.V ňom hostia dosiahli gól, no ten arbitri správne neuznali. Collins totiž poslal puk do siete nohou. V závere predĺženia nepremenil veľkú šancu Jokipakka, o triumfe Slovana vzápätí rozhodol Sukeľ.