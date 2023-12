Dlugošová vyzvala poslancov, aby neschválili zmeny v zákone na ochranu oznamovateľov (video)

Cieľom je chrániť ľudí

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti Policajného zboru z radov príslušníkov Policajného zboru, ktorí ju momentálne požívajú, má zaniknúť. Vyplýva to z novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý schválila vláda.



Zároveň kabinet odobril, aby boli zmeny v zákone prerokované v skrátenom legislatívnom konaní. Materiál, ktorý na zasadnutie vlády predložil vedúci Úradu vlády SR, konštatuje, že nadmerné využívanie, resp. zneužívanie inštitútu chráneného oznamovateľa sa do veľkej miery týka práve príslušníkov Policajného zboru, čo môže ohroziť jeho schopnosť plniť zákonné úlohy. Preto budú policajti vylúčení spod niektorých ustanovení daného zákona.



Návrh novely tiež poukazuje na skutočnosť, že poskytnutie statusu chráneného oznamovateľa predstavuje významný zásah do pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pričom zásadným spôsobom obmedzuje práva zamestnávateľa. Preto je podľa predkladateľa žiadúce zaviesť do dotknutej právnej úpravy možnosť preskúmať na žiadosť zamestnávateľa rozhodnutie prokurátora o udelení ochrany zamestnancov.





15.12.2023 (SITA.sk) - Vládny návrh zmien v zákone na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je nielen v rozpore s ústavou, ale aj s európskou smernicou o ochrane oznamovateľov. Na piatkovej tlačovej konferencii na to upozornila šéfka Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) V tejto súvislosti vyzvala všetkých poslancov parlamentu, aby za predložený návrh nezahlasovali. Podľa nej totiž ohrozí oznamovateľov, spôsobí marenie vyšetrovania a tiež právnu neistotu.Podstata ochrany oznamovateľov je podľa Dlugošovej chrániť ľudí, ktorí sa ocitnú v situácii, ktorá je pre nich vážna z hľadiska spoločenských dôsledkov, ale ktorí chcú napriek tomu poukázať na závažnú protispoločenskú činnosť a trestnú činnosť vo svojej vlastnej inštitúcii.„My mnohých takýchto ľudí na Slovensku máme, a ide o to, či im štát podá pomocnú roku, alebo ich bude odstrašovať rôznymi inštitútmi a procesmi, ktoré pre nich znamenajú hrozbu. A to sa podľa nás dnes deje,“ vyhlásila Dlugošová.Šéfka ÚOO v tejto súvislosti pripomenula, že vláda navrhuje napríklad vyňať spod ochrany oznamovateľov všetkých príslušníkov Policajného zboru. „A táto náhla zmena v štandardoch ochrany bez príslušnej odbornej diskusie nie je odôvodnená práve zvlášť za situácie, keď interný systém oznamovania v rámci Policajného zboru ÚOO v rámci vlastnej činnosti nevníma ako funkčný a nie je v praxi ani využívaný,“ zdôraznila Dlugošová.Doplnila, že Slovensko je z tohto dôvodu dlhodobo kritizované v správach a odporúčaniach Skupiny štátov Rady Európy proti korupcii (GRECO).