Vianoce spájame s pomocou druhým. Ľudia na Slovensku však radi pomáhajú počas celého roka

15.12.2023 (SITA.sk) - Vianočná roadshow Coca-Cola kamiónu, ktorá okrem detí a milovníkov Vianoc poteší najmä tých, ktorí to potrebujú je v plnom prúde. Táto vianočná aktivita spoločnosti Coca-Cola je už tradične naviazaná na partnerstvo so Slovenským Červeným krížom a celý výťažok z predaja občerstvenia a vianočných predmetov poputuje na jeho charitatívne projekty. Práve k tejto téme Coca-Cola pripravila prieskum, v ktorom zisťovala, aký majú ľudia na Slovensku vzťah k charitatívnym projektom.Podľa prieskumu sa až 75 % ľudí na Slovensku za posledné dva roky zapojilo do charitatívnych aktivít a viac ako 30 % uviedlo, že druhým pomáha aspoň raz za mesiac. Väčšina tých, ktorí sa do charitatívnych aktivít zapájajú uviedli, že obdobie v roku pre nich nie je dôležité a pomáhajú kedykoľvek počas roka, takmer 20 % však pomáha najmä pred Vianocami.Vianoce sú obdobím, keď sa vo väčšej miere hovorí o pomoci iným. Ľudia na Slovensku sa v tomto období zapájajú do dobročinných aktivít najmä prispievaním do finančných zbierok (23 %) a prostredníctvom hmotných zbierok (20 %). Nasledujú aktivity ako príspevok na benefičnom koncerte a dobrovoľníctvo. Zaujímavým zistením je, že v otázkach, ktoré skúmali, do akých typov charitatívnych činností sa ľudia zapájajú prevažujú také, v ktorých je potrebné niečo nakúpiť, pripraviť alebo zaslať peniaze. Značne menej boli zastúpené aktivity dobrovoľníckeho charakteru, počas ktorých dochádza k väčšej sociálnej interakcii."Je povzbudzujúce vidieť, že ľuďom záleží na pomoci iným a stále čoraz viac z nich pomáha pravidelne. Pravidelná podpora je pre organizácie nenahraditeľná, pretože umožňuje pomáhať systematicky a dlhodobo. Činnosť Slovenského Červeného kríža je vo veľkej miere postavená na ochote a odhodlaní našich dobrovoľníkov. Sme vďační za každého z nich a za čas, ktorý venujú dobrovoľníckej činnosti. Veľmi dúfame, že ľudia budú mať aj naďalej záujem pomáhať a svojím konaním tak vyjadria podporu tým najzraniteľnejším," komentuje výsledky Coca-Cola prieskumu generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosiarová Kesegová.Medzi najviac preferované aktivity, ktoré by si respondenti prieskumu vybrali, ak by mali práve tieto Vianoce spraviť niečo špeciálne, patrí príprava vianočnej krabice pre seniorov alebo deti z detského domova (53 %), finančný dar osobe v núdzi (49 %) a nákup granúl do psieho útulku (48 %)."Otázky, ktoré sme do prieskumu zaradili, reflektujú našu globálnu vianočnú kampaň, ktorej hlavným posolstvom je, že Santa Clausom môže byť každý z nás. Zaujímalo nás preto, ako obdarúvanie a nezištnú pomoc vnímajú ľudia na Slovensku. To, že väčšina uviedla, že sa s rodinami zapájajú do vianočnej pomoci, ale zároveň to robia častejšie a kedykoľvek počas roka, nás veľmi milo prekvapilo," hovorí Veronika Němcová, riaditeľka komunikácie v spoločnosti Coca-Cola ČR/SR.Informačný servis