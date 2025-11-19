|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 19.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alžbeta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. novembra 2025
Dlugošová žiada o stiahnutie novely o ochrane oznamovateľov, chce vystúpiť aj na ústavnoprávnom výbore
Predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) Zuzana Dlugošová požiadala o vystúpenie na najbližšej schôdzi
Zdieľať
19.11.2025 (SITA.sk) - Predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) Zuzana Dlugošová požiadala o vystúpenie na najbližšej schôdzi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR, ktorá bude vo štvrtok 20. novembra. Cieľom je otvoriť odbornú diskusiu a dosiahnuť stiahnutie pripravovanej novely zákona o ochrane oznamovateľov.
"Návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov, ktorý bol predložený do parlamentu, obsahuje z nášho pohľadu problematické body, ktorých dôsledkom môže byť oslabenie pozície oznamovateľov a spravodlivosti na Slovensku. Prichádzame tiež s iniciatívou na pracovné stretnutie predsedov poslaneckých klubov a predkladateľov zákona - poslancov strany Hlas-SD Michala Barteka, Petra Kalivodu a Dávida Demečka. Poslancov chceme upozorniť na praktické a právne dopady navrhovaných zmien v zákone," uviedla Alexandra Znášiková z odboru prevencie a komunikácie ÚOO.
Ako ďalej Znášiková dodala, ÚOO ako nezávislý orgán s expertízou v oblasti ochrany oznamovateľov považuje za dôležité upozorniť na možné dôsledky schválenia navrhovaných zmien. V aktuálne navrhovanom znení by podľa úradu novela priniesla oznamovateľom neistotu, a naopak, vytvorila priestor pre šikanu a dokonca aj marenie vyšetrovania.
"Návrh porušuje základné princípy ochrany oznamovateľov a tým aj naše záväzky vyplývajúce zo Smernice EÚ. Považujeme preto za našu povinnosť otvoriť odbornú diskusiu na túto tému. Zároveň žiadame novelu v aktuálnej podobe stiahnuť z rokovania parlamentu," podčiarkla Znášiková.
Návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov predložili do parlamentu poslanci za stranu Hlas-SD. Podľa ÚOO vystaví Slovensko riziku pokút zo strany Európskej únie pre rozpor so smernicou EÚ o ochrane oznamovateľov. Navrhované zmeny okrem iného umožnia, aby zamestnávateľ opakovane žiadal odňatie už udelenej ochrany oznamovateľovi.
Novela tiež zavádza právo zamestnávateľa odvolať sa proti udeleniu ochrany a každých šesť mesiacov žiadať o preskúmanie dôvodov ochrany, čím vznikne podľa ÚOO priestor na opakované a šikanózne návrhy. To, čo malo slúžiť ako prevencia a povzbudenie pre tých, ktorí váhajú prehovoriť o porušeniach zákona v práci, sa môže zmeniť na legálny nástroj šikany a zastrašovania oznamovateľov, upozorňuje úrad. Novela zároveň umožní preskúmanie ochrany aj spätne, čo predstavuje podľa ÚOO neprípustnú retroaktivitu.
Zdroj: SITA.sk - Dlugošová žiada o stiahnutie novely o ochrane oznamovateľov, chce vystúpiť aj na ústavnoprávnom výbore © SITA Všetky práva vyhradené.
"Návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov, ktorý bol predložený do parlamentu, obsahuje z nášho pohľadu problematické body, ktorých dôsledkom môže byť oslabenie pozície oznamovateľov a spravodlivosti na Slovensku. Prichádzame tiež s iniciatívou na pracovné stretnutie predsedov poslaneckých klubov a predkladateľov zákona - poslancov strany Hlas-SD Michala Barteka, Petra Kalivodu a Dávida Demečka. Poslancov chceme upozorniť na praktické a právne dopady navrhovaných zmien v zákone," uviedla Alexandra Znášiková z odboru prevencie a komunikácie ÚOO.
Dôsledky schválenia navrhovaných zmien
Ako ďalej Znášiková dodala, ÚOO ako nezávislý orgán s expertízou v oblasti ochrany oznamovateľov považuje za dôležité upozorniť na možné dôsledky schválenia navrhovaných zmien. V aktuálne navrhovanom znení by podľa úradu novela priniesla oznamovateľom neistotu, a naopak, vytvorila priestor pre šikanu a dokonca aj marenie vyšetrovania.
"Návrh porušuje základné princípy ochrany oznamovateľov a tým aj naše záväzky vyplývajúce zo Smernice EÚ. Považujeme preto za našu povinnosť otvoriť odbornú diskusiu na túto tému. Zároveň žiadame novelu v aktuálnej podobe stiahnuť z rokovania parlamentu," podčiarkla Znášiková.
Návrh vystaví Slovensko riziku pokút od EÚ
Návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov predložili do parlamentu poslanci za stranu Hlas-SD. Podľa ÚOO vystaví Slovensko riziku pokút zo strany Európskej únie pre rozpor so smernicou EÚ o ochrane oznamovateľov. Navrhované zmeny okrem iného umožnia, aby zamestnávateľ opakovane žiadal odňatie už udelenej ochrany oznamovateľovi.
Novela tiež zavádza právo zamestnávateľa odvolať sa proti udeleniu ochrany a každých šesť mesiacov žiadať o preskúmanie dôvodov ochrany, čím vznikne podľa ÚOO priestor na opakované a šikanózne návrhy. To, čo malo slúžiť ako prevencia a povzbudenie pre tých, ktorí váhajú prehovoriť o porušeniach zákona v práci, sa môže zmeniť na legálny nástroj šikany a zastrašovania oznamovateľov, upozorňuje úrad. Novela zároveň umožní preskúmanie ochrany aj spätne, čo predstavuje podľa ÚOO neprípustnú retroaktivitu.
Zdroj: SITA.sk - Dlugošová žiada o stiahnutie novely o ochrane oznamovateľov, chce vystúpiť aj na ústavnoprávnom výbore © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mimoriadne udalosti ničili majetok aj infraštruktúru, štát posiela obciam milióny na obnovu
Mimoriadne udalosti ničili majetok aj infraštruktúru, štát posiela obciam milióny na obnovu
<< predchádzajúci článok
ODIMON, lovca dobrodružstiev otvoril Attila Végh a Prezident
ODIMON, lovca dobrodružstiev otvoril Attila Végh a Prezident