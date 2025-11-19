Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

19. novembra 2025

Dlugošová žiada o stiahnutie novely o ochrane oznamovateľov, chce vystúpiť aj na ústavnoprávnom výbore


Predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) Zuzana Dlugošová požiadala o vystúpenie na najbližšej schôdzi



19.11.2025 (SITA.sk) - Predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) Zuzana Dlugošová požiadala o vystúpenie na najbližšej schôdzi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR, ktorá bude vo štvrtok 20. novembra. Cieľom je otvoriť odbornú diskusiu a dosiahnuť stiahnutie pripravovanej novely zákona o ochrane oznamovateľov.


"Návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov, ktorý bol predložený do parlamentu, obsahuje z nášho pohľadu problematické body, ktorých dôsledkom môže byť oslabenie pozície oznamovateľov a spravodlivosti na Slovensku. Prichádzame tiež s iniciatívou na pracovné stretnutie predsedov poslaneckých klubov a predkladateľov zákona - poslancov strany Hlas-SD Michala Barteka, Petra Kalivodu a Dávida Demečka. Poslancov chceme upozorniť na praktické a právne dopady navrhovaných zmien v zákone," uviedla Alexandra Znášiková z odboru prevencie a komunikácie ÚOO.

Dôsledky schválenia navrhovaných zmien


Ako ďalej Znášiková dodala, ÚOO ako nezávislý orgán s expertízou v oblasti ochrany oznamovateľov považuje za dôležité upozorniť na možné dôsledky schválenia navrhovaných zmien. V aktuálne navrhovanom znení by podľa úradu novela priniesla oznamovateľom neistotu, a naopak, vytvorila priestor pre šikanu a dokonca aj marenie vyšetrovania.

"Návrh porušuje základné princípy ochrany oznamovateľov a tým aj naše záväzky vyplývajúce zo Smernice EÚ. Považujeme preto za našu povinnosť otvoriť odbornú diskusiu na túto tému. Zároveň žiadame novelu v aktuálnej podobe stiahnuť z rokovania parlamentu," podčiarkla Znášiková.

Návrh vystaví Slovensko riziku pokút od EÚ


Návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov predložili do parlamentu poslanci za stranu Hlas-SD. Podľa ÚOO vystaví Slovensko riziku pokút zo strany Európskej únie pre rozpor so smernicou EÚ o ochrane oznamovateľov. Navrhované zmeny okrem iného umožnia, aby zamestnávateľ opakovane žiadal odňatie už udelenej ochrany oznamovateľovi.

Novela tiež zavádza právo zamestnávateľa odvolať sa proti udeleniu ochrany a každých šesť mesiacov žiadať o preskúmanie dôvodov ochrany, čím vznikne podľa ÚOO priestor na opakované a šikanózne návrhy. To, čo malo slúžiť ako prevencia a povzbudenie pre tých, ktorí váhajú prehovoriť o porušeniach zákona v práci, sa môže zmeniť na legálny nástroj šikany a zastrašovania oznamovateľov, upozorňuje úrad. Novela zároveň umožní preskúmanie ochrany aj spätne, čo predstavuje podľa ÚOO neprípustnú retroaktivitu.


Zdroj: SITA.sk - Dlugošová žiada o stiahnutie novely o ochrane oznamovateľov, chce vystúpiť aj na ústavnoprávnom výbore © SITA Všetky práva vyhradené.

